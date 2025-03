FOTO: EPA/Scanpix/LETA

100 dolāru banknote ar Trampa seju! Republikāņi gatavi “izklāties”, godinot Trampu ar dažādiem pielūgsmes gājieniem, kas pārkāpj demokrātijas robežas Ieteikt







Kamēr Donalds Tramps turpina savu otro prezidentūras termiņu, vairākas ASV Pārstāvju palātas republikāņu grupas rosina viņu godināt ar bezprecedenta likumdošanas priekšlikumiem, raksta Politico.com.

Tostarp ierosināts:

• ieviest jaunu 250 dolāru banknoti ar Trampa portretu,

• pārdēvēt Dulles lidostu viņa vārdā,

• izgrebt viņa seju Rašmoras kalnā,

• padarīt Trampa dzimšanas dienu par federāliem svētkiem,

• attēlot Trampu uz 100 dolāru banknotes.

Lai gan nav cerību, ka šie priekšlikumi kļūs par likumu, tie uzskatāmi demonstrē centienus pielabināties prezidentam jau viņa prezidentūras laikā, kas ASV vēsturē ir reti un pretrunīgi.

Politiska pielūgsme vai demokrātijas izsmiekls?

Republikāņu pārstāvis Brendons Gils no Teksasas paziņoja, ka viņa ierosinātais “Zelta laikmeta likums” godinātu Trampu par “valsts ievešanu zelta laikmetā”. Savukārt Džo Vilsons no Dienvidkarolīnas norādīja, ka viņa priekšlikums būtu cieņas apliecinājums Trampam – saistībā ar ASV 250. gadadienas atzīmēšanu ieviest 100 dolāru banknoti ar Trsampa seju uz tās.

Tomēr vēsturnieki brīdina par šādas rīcības nopietnām sekām. Prinstonas profesors Šons Vilencs uzskata, ka tas ir mēģinājums pārvērst sēdošu prezidentu “dievišķā figūrā” — tieši to, no kā Amerikas dibinātāji centās izvairīties.

“Amerikas revolūcija tika izcīnīta, lai novērstu personības kultu,” viņš norāda.

Praktiskas un simboliskas grūtības

Lai gan iepriekš dzīvi prezidenti ir godināti — piemēram, Ronaldu Reiganu ar lidostas nosaukšanu viņa vārdā —, tas notika pēc viņa aiziešanas no sabiedriskās dzīves, nevis viņa prezidentūras laikā.

Turklāt daudzi no šiem ierosinājumiem būtu juridiski sarežģīti. Piemēram, ASV likums aizliedz dzīva cilvēka attēla drukāšanu uz naudas, un Rašmoras kalnā neesot vairs piemērotas vietas grebšanai, saskaņā ar Nacionālā parka dienesta paziņojumu.

Tramps pats klusē, bet atbalstītāji skaļi

Interesanti, ka pats Donalds Tramps nav komentējis nevienu no šiem likumprojektiem. Kongresmeņi uzsver, ka iniciatīvas nāk no viņiem pašiem, nevis no Baltā nama.

“Prezidents Tramps mums nezvana un nelūdz glaimus,” sacīja pārstāvis Trojs Nels. “Šie priekšlikumi ir mūsu mīlestības un cieņas apliecinājums mūsu laikmeta izcilākajam prezidentam.”

Kritika no demokrātijas aizstāvjiem

Vēsturnieks Deivids Grīnbergs uzsver, ka šādi priekšlikumi šķiet “daļa no politiska reketa”, lai svinētu republikāņu varu un nosūtītu signālu Trampa oponentiem: “Jūs šobrīd esat bezspēcīgi.”

Viņš arī uzsver, ka šādi soļi tradicionāli tiek sperti pēc prezidenta amata termiņa beigām, kad tiek vērtēts viņa mantojums, nevis viņam vēl atrodoties amatā.

Lai gan Trampa godināšanas likumprojekti, visticamāk, neīstenosies, tie izgaismo neparastu pieeju prezidenta tēla veidošanai, kas rada diskusijas ne tikai politikas, bet arī demokrātijas robežu kontekstā.

Vai tas ir īsts cieņas apliecinājums? Vai arī bīstams solis pretī personības kultam? Laiks rādīs.