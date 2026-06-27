102 eiro? Sieviete pēc “Līvu akvaparka” apmeklējuma sašutusi par cenām 0
Sašutums par cenām dažādās jomās dzirdams bieži, cita starpā – par cenām “Līvu akvaparkā”. Lai arī daudzi norāda, ka tas ir iemesls doties uz akvaparkiem kaimiņvalstīs, tomēr ne mazums ir arī tādu, kas novērtē vietējo uzņēmēju pūles un iespēju lieliski atpūsties tepat Jūrmalā. Bet par ko šoreiz stāsts?
Sociālajā tīklā “Threads” izvērtusies aktīva diskusija par “Līvu akvaparka” cenām. Ar savu pieredzi dalījusies Inga, kura raksta, ka par vienu pieaugušo un diviem bērniem samaksājusi 102 eiro.
“Man šķiet, ka šis ir reāli pa šerpu. Nav ne ģimenes biļešu, nekā,” raksta sieviete. Viņasprāt, daudzbērnu ģimenei šāds akvaparka apmeklējums kopā ar ēšanu un degvielu varētu izmaksāt vairāk nekā 350 eiro.
Inga norāda, ka iepriekšējos gados pirkusi “Līvu akvaparka” Ziemassvētku dāvanu biļetes, un tad cena šķitusi pieņemamāka. Taču par pilno cenu viņai rodas jautājumi — īpaši tāpēc, ka, viņasprāt, akvaparks sen neesot piedzīvojis būtiskus uzlabojumus.
“Būsim godīgi — akvaparks sen nav redzējis kādus uzlabojumus, apbružājies,” viņa piebilst.
Komentāros daudzi atzīst, ka cena viņus pārsteidz. “102 eiro tikai par biļetēm trīs cilvēkiem?” vaicā Zanddelion. Cita komentētāja raksta, ka cena šķiet neadekvāta, ņemot vērā kopējo iespaidu par vietu:
Diskusijā vairāki cilvēki norāda, ka “Līvu akvaparkā”, viņuprāt, īpaši nepatīkama ir arī fotografēšanas ierobežošana. Inga komentāros pajoko: “Neļauj fočēt, jo pēc tam, ejot ārā, ja gribi bildi, maksā ragā.” Uz to cita komentētāja atbild: “Bet nu nekur pasaulē, kur ir būts akvaparkos, tā nav! Absurds.”
Daļa komentētāju dalās savos budžeta glābšanas risinājumos. Kāda lietotāja raksta, ka ģimene “Līvu akvaparka” dāvanu kartes pērk uz Ziemassvētkiem: “Visa diena pa 25 eiro. To mūsu daudzbērnu ģimene var atļauties.” Inga piekrīt, ka arī viņa tā mēdz darīt, taču norāda, ka šīm biļetēm ir izmantošanas termiņš un vasaras zona tajā ne vienmēr “ielīp”.
Ļoti daudzi komentētāji salīdzina “Līvu akvaparka” apmeklējumu ar Igaunijas un Lietuvas piedāvājumu. “Daudz foršāk ir Pērnavas Tervise Paradiis. Un lētāk,” raksta viena komentētāja. Cita piebilst, ka viņi vienmēr brauc tieši uz “Tervise Paradiis SPA”, jo no mājām līdz turienei ir nepilnas divas stundas, bet “naudas ziņā daaaaudz izdevīgāk pat visu degvielu ierēķinot”.
Komentāros tiek pieminēti arī citi galamērķi — Druskininki Lietuvā, Ventspils akvaparks, kā arī vairāki Igaunijas ūdensparki. “Bijām Druskininkos, sanāca lētāk uz divām dienām,” raksta Anette. Savukārt cita komentētāja norāda, ka bērniem pilnīgi pietiekot arī ar Ventspils akvaparka piedāvājumu, lai gan tas nav tik liels.
Diskusija aizved arī ārpus Baltijas. Kāda komentētāja iesaka Polijas “Suntago” akvaparku, norādot, ka tas esot “mega kolosāls, liels, izklaides pilns un lētāks”. Cita dalās ar pieredzi: “Nupat atgriezāmies no akvaparka Polijā, samaksājām tikpat — 200 eiro divi pieaugušie plus četri bērni. Bija TIK lieliski!”
Vēl kāda komentētāja salīdzina ar Portugāli, kur pie Faro esošā “Aquashow” akvaparka biļetes trīs pieaugušajiem un vienam bērnam izmaksājušas 114 eiro. “It kā var saprast, kāpēc Līvu ir tādas cenas, kā ir, bet nu…” viņa secina.
Daži komentētāji gan norāda, ka līdz ārzemju akvaparkiem vēl ir jātiek, tāpēc salīdzinājums nav līdz galam loģisks. Tomēr kopējā noskaņa komentāros ir diezgan skaidra — cilvēki uzskata, ka
“Man pietika ar vienu reizi. Nekad tur neesmu atgriezies,” raksta viens komentētājs, uzskaitot alternatīvas Igaunijā — Veru, Tervu, Sūre-Jāni, Pērnavu, Hāpsalu un Kuresāri.
Savukārt cits komentētājs rezumē vēl praktiskāk: “Akvaparka vietā izdevīgāk ir palikt vienu nakti Hotel Jūrmala SPA.”
Diskusija labi parāda, ka jautājums nav tikai par vienas biļetes cenu. Ģimenēm, īpaši ar vairākiem bērniem, šāds izbrauciens ātri kļūst par nopietnu izdevumu — biļetes, ēšana, ceļš un papildu tēriņi kopā var sasniegt summu, pie kuras daudzi sāk salīdzināt ne tikai Latvijas, bet arī kaimiņvalstu piedāvājumus.