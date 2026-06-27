VIDEO. Atstāja automašīnu grāvī un pameta notikuma vietu: spraigi notikumi uz A9 šosejas pie Lielupes 0
Sociālo mediju platformā “Instagram” profils “Sadursme” publicējis video, kurā redzams ceļu satiksmes negadījums uz A9 šosejas pie Lielupes tilta.
Pie ieraksta teikts: “Uz A9 šosejas pie Lielupes tilta noticis ceļu satiksmes negadījums. Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas avārijā iesaistītas divas automašīnas. Viena no tām pēc sadursmes nobraukusi no ceļa, ielidojusi grāvī un apgāzusies uz jumta.
Otrs negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis atradies nedaudz tālāk no avārijas vietas, bet tā vadītājs pēc negadījuma automašīnu atstājis grāvī un pametis notikuma vietu.”
Publicētajā video redzams, ka viena no automašīnām grāvī apgāzusies uz jumta. Notikuma vietā ieradušies operatīvie dienesti – ugunsdzēsēji un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi.
Tikmēr komentāru sadaļā vairāki cilvēki ziņo, ka satiksme konkrētajā ceļa posmā jau ir atjaunota un būtiskiem satiksmes ierobežojumiem vairs nevajadzētu būt.