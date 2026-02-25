12 tetovējumi, kas saistīti ar neveiksmi: tie var nest gan nelaimi, gan postu 0
Tetovējumi ir drosmīga pašizpausmes forma. Tie nes jūsu būtību, domas un enerģiju ārējā pasaulē. Bet vai zināt, ka tie var arī piesaistīt enerģiju no ārpasaules un ne vienmēr tā ir labvēlīga?
Jūs, visticamāk, zināt, ka enerģija pievelk enerģiju un tas, ko mēs izstarojam, pie mums atgriežas. Daži tetovējumi pakļaujas šim pašam garīgajam likumam. To ignorēšana var padarīt jūs ievainojamu pret negatīvām enerģijām.
Vēsturiski un dažādās kultūrās daži tetovējumi ir saistīti ar nelaimi, neveiksmi vai pat postu, teikts The Minds Journal publikācijā. Balstoties gan uz tetovētāju novērojumiem, gan uz senajām Austrumu gudrībām, ir apkopots saraksts ar 12 tetovējumiem, kurus labāk neizvēlēties, ja nevēlaties piesaistīt negatīvu enerģiju sev vai saviem tuviniekiem.
Apskatīsim vispretrunīgākos no tiem!
1. Galvaskausi, skeleti, nāve
Galvaskausi, skeleti, nāves tēls ar izkapti, asiņaini naži vai asiņojošas sirdis izstaro tumšu enerģiju. Tiek uzskatīts, ka šādi tēli var kļūt par portālu negatīvām vibrācijām un paātrināt neveiksmes.
2. Negatīvas frāzes un vārdi
Vārdiem piemīt spēks. Uzraksti kā “Nāve”, “Dzimis zaudēt”, “Nolemts”, “Elle” vai “Neveiksmīgs mīlestībā” var piesaistīt tieši to, ko tie pauž — grūtības un zaudējumus.
3. Salauzti vai apgriezti simboli
Noteikti simboli, ja tie ir bojāti vai apgriezti, iegūst drūmu nozīmi:
- saplīsis spogulis – folklorā saistīts ar septiņiem neveiksmes gadiem;
- salauzts pulkstenis – simbolizē zaudētu laiku vai pat priekšlaicīgu nāvi;
- apgriezts pakavs – it kā “izlej” visu veiksmi;
- apgriezts lietussargs – zaudētas iespējas un neveiksme;
- apgriezts krusts – saistīts ar tumšām nozīmēm un negatīvu enerģiju.