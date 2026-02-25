Vēsturiskas vietas, dabasskati, asas izjūtas – tas ir “oldskūls”. Popularitāti pasaulē šobrīd gūst pavisam jauns tūrisma veids 0
Aizmirstiet muzejus un tiltus – tagad ceļotāji dodas uz Trader Joe’s, 7-Eleven un Monoprix, lai atklātu īsto galamērķa garšu. Aizmirstiet par klejošanu pa Vatikānu vai Sidnejas ostas tilta apmeklējumu – pilsētā ir jauna apskates objektu tendence: paķert grozu un izpētīt lielveikalus izvēlētajā brīvdienu galamērķī.
Šī parādība, kas pazīstama kā “pārtikas tūrisms” jeb “lielveikalu tūrisms”, pēdējo divpadsmit mēnešu laikā ir eksponenciāli augusi un tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām ceļošanas tendencēm 2026. gadā.
Nu jau 77% ceļotāju aktīvi piedalās šajā tendencē, bet 35% atpūtnieku nākamās atpūtas laikā plāno speciāli apmeklēt lielveikalus.
Kas to ir veicinājis?
Galvenokārt Airbnb un citu īstermiņa īres dzīvokļu biznesa uzplaukums – tūristiem ir virtuves, kurās pašiem pagatavot maltītes no nulles, bieži izmantojot svaigus, vietējos produktus no zemnieku tirdziņiem, specializētiem pārtikas veikaliem un lielveikalu tīkliem.
Pat tiem, kas uzturas viesnīcās, tuvākā lielveikala apmeklējums kļuvis par lielisku iespēju apskatīt vietējās preces, sapirkt reģionālās uzkodas, vietējo alkoholu, neparastus aksesuārus un jautras bezalkoholisko dzērienu garšas – piemēram, dzēriens ar zemesriekstu sviestu vai želejas konfekšu garšu.
Pārtikas tūrisms sociālajos medijos ir kļuvis par patstāvīgu tendenci – tūkstošiem cilvēku demonstrē ratiņus, pilnus ar našķiem: sākot ar līdzņemšanai paredzētām šokolādes kastītēm, ramen nūdelēm un divus dolārus vērtām zeķēm Japānā līdz svaigiem sieriem, delikatesēm un ādas kopšanas līdzekļiem Francijā.
Šī tendence ļauj ceļotājiem justies kā īstiem vietējiem, izbaudīt ikdienas garšas un atvest mājās autentiskus suvenīrus, ko neatradīsi parastajos suvenīru veikalos.
Ceļojumu eksperti atklāj, ko katrā valstī noteikti paņemt no lielveikala.