Tavs Auto TV pēta Peugeot 508 PSE

360 zirgspēki, trīs motori un visu riteņu piedziņa! "Tavs Auto TV" pēta "Peugeot 508 PSE"







Lai arī kādam varētu šķist – kāds gan sakars ir Peugeot ar sporta automobiļiem, jāsaka, ka šim franču autoražotājam ir varen krāšņa un jaudīga vēsture!

Kopš Peugeot uzvarēja pasaulē pirmajās autosporta sacensībās 1894.gadā, motoru sports bijusi neatņemama šī autoražotāja DNS daļa.

Jau krietni vēlāk sekoja B grupas laikmets rallijā, uzvaras kalnā braukšanas sacensībās Paikspīkā, Dakāras rallijreidā, Lemānas izturības sacensībās.

Arī neskaitāmi WRC tituli un uzvaras rallijkrosa čempionātā ir padarījušas šo marku iekārojamāku daudzu cilvēku acīs. Un, arī lai kā nemainītos mūsu pasaule un kādus jaunus ierobežojumus neizdomātu Eiropas lēmēji, lauvas sirdī vēl joprojām ir dzīvs kaujas gars.

Mūsu šīs dienas raidījuma apskates objekts ir 360zs jaudīgais Peugeot 508 PSE (kas atšifrējot nozīmē PEUGEOT SPORT ENGINEERED).

Jau paraugoties vien uz to, ir skaidrs, ka šis ir īpašs auto: izsmalcinātas aerodinamikas detaļas, 20” diski, dubultā izplūde un šīs milzīgās bremzes auto priekšpusē nodevīgi ziņo par šī auto sportisko raksturu.

Šobrīd ikviens no mums to var jaunu nopirkt veikalā, bet – kas zina – varbūt pēc gadiem auto kolekcionāri to meklēs kā ar uguni!

