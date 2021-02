Publicitātes foto

4 dārza preces, kas nepieciešamas dārzkopim-iesācējam







Lai gan, palūkojoties aiz loga, valdošie laika apstākļi nu dien neliecina par pāragru pavasara iestāšanos, mazdārziņu īpašnieki, kā arī tie, kas par savu dārza platību vēl tikai sapņo, ir uzsākuši dārza tehnikas, kā arī citu dārza preču medības.

Kamēr ilggadējie mazdārziņu kopēji lieliski apzinās, ko dara un kādas preces viņu iekoptajai dārza platībai ir neizbēgami nepieciešamas šosezon, dārzkopji – iesācēji neizpratnē cilā plecus. Tamdēļ iemetīsim aci to dārza preču sarakstā, bez kurām neiztikt it nevienam mazdārziņa kārotājam.

Atbilstoša seguma siltumnīca

Sāksim ar pašu svarīgāko. Ja esat nolēmis savā mazdārziņā audzēt dārzeņus un citus stādus zem siltumnīcas gādīgā apvalka, tā būs viena no pirmajām precēm, kuru būs nepieciešams iegādāties. Kamēr siltumnīcas apkārtmēri būs pilnībā atkarīgi no Jūsu izvēlētās dārza teritorijas plašumiem, tās pārklājuma veids gan būs rūpīgi jāizvēlas paša spēkiem.

Kā izvēlēties atbilstošāko siltumnīcas segumu tieši Jūsu dārzam? Pirmkārt, jāķeras pie savu finansiālo iespēju izvērtēšanas. Ja lūkojaties pēc ilggadēja risinājuma un esat gatavs siltumnīcas izveidē sākotnēji ieguldīt vairāk līdzekļu, noteikti dodiet priekšroku stikla pārklājumam.

Toties, ja neesat drošs par sava mazdārziņa nākotni un vēlaties vienkārši izmēģināt savu roku sulīgu, un košu dārzeņu audzēšanā, lieliski noderēs arī parastais plēves pārklājums – to uzmontēt pa spēkam būs ikvienam!

Kvalitatīvs rokas kultivators

Turpināsim ar pašsaprotamo –dārza darbos neiztikt arī bez kvalitatīva rokas kultivatora iegādes. Šis dārza palīgrīks ir absolūta nepieciešamība mazdārziņa augsnes apstrādes un aerēšanas pasākumos. Kultivatora galvenais uzdevums ir uzlabot gaisa cirkulāciju starp dažādiem augsnes slāņiem, tādējādi veicinot sekmīgu augu attīstības ciklu, kā arī bagātinot novācamās ražas apjomu.

Nereti augsnes kultivatori tiek jaukti ar zemes frēzēm, tāpēc jebkuram iesācējam dārzkopības lauciņā ir svarīgi iepazīt šo dārza palīgrīku galvenās atšķirības. Rokas kultivators vislabāk noderēs tieši nezāļu attīstības kontrolē un virsējās zemes kārta uzirdināšanā, savukārt zemes frēzes izcili kalpos fiziski smagākiem darbiem to skaitā izteikti cietas augsnes pirmapstrādes procesā.

Zāles pļāvējs vai trimmeris

Kad siltumnīca un rokas kultivators jau noskatīti, jālūkojas piemērota zāles pļāvēja vai trimmera virzienā. Mauriņa kopšanas ierīču klāsts mūsdienās ir teju vai nebeidzams – no mehāniskajiem zāles pļāvējiem līdz pat zāles pļāvējiem – pašgājējiem. Toties trimmera kārotājiem nāksies izšķirties par labu elektriskajam, benzīna vai akumulatora trimmerim.

Kā šajā pļāvēju un trimmeru pasaulē neapmaldīties uz izvēlēties pareizo variantu? Dārzkopim – iesācējam savu gala lēmumu būtu ieteicams balstīt uz dārzā vērojamā zāliena raksturīgākajām īpašībām. Proti, ja mauriņš ir vairāk nelīdzens nekā līdzens, un tā platību apņem dažnedažādi krūmāji un košumkrūmi, labāk būtu iegādāties trimmeri. Trimmeris lieliski tiks galā ne tikai ar izteikti nelīdzenu zālienu, bet arī spēs līdzēt dažādu sakņu un zaru aplīdzināšanā.

Turpretim zāles pļāvējs būs īstais mauriņa kopējs tiem mazdārziņu saimniekiem, kuru zāliens ir vairāk vai mazāk līdzens – bez acīmredzamiem zemes izcilņiem. Jāpiemin, ka zāles pļāvējs parasti ir efektīvāks lielāku zāles platību kopšanā. Iegādājoties trimmeri, to pašu platību varētu nākties kopt līdz pat divām reizēm ilgāk.

Dārza nojume saulei un lietum

Visbeidzot pieskarsimies arī dārza nojumēm. Aktīvi darbojoties dārzā, ikvienam dārzkopim būtu ieteicams parūpēties arī par papildu patvēruma esamību. Dārza nojumes ir fantastisks risinājums tiem dārza entuziastiem, kuri nevēlas lieki zaudēt spēkus, būvējot atsevišķu vietu dārza teritorijā. Nojumes uzsliešana būs tīrais nieks pat nesteidzīgi strādājot vienatnē!

Ņemiet vērā, ka dārza nojumes ir ne tikai lielisks patvērums no negaidītām lietavām, bet arī pārlieku spožiem saules stariem. Toties, izvēloties dārza nojumi, der atcerēties arī par to, ka ne katra dārza nojume patiešām ir spēcīgu lietavu un vēju izturīga. Tāpēc, pirms lietderīgā pirkuma veikšanas, pārliecinieties, ka savā pirkumu groziņā esat ievietojis nojumi, kas izgatavota no īpaši stipra poliestera un aprīkota ar spēcīgu konstrukcijas daļu. Protams, nojume itin labi pildīs savas funkcijas arī kādā no gaidāmajiem dārza pasākumiem.

Sagatavojieties jaunajai sezonai laicīgi

Kādēļ atlikt nojumes vai siltumnīcas iegādi uz vēlāku laiku, ja to var izdarīt jau šobrīd? Nevelciet garumā un sagatavojieties pilnvērtīgai pavasara/vasaras mazdārziņu sezonai jau tagad! Interneta veikalā siltumnīcas pieejamas plašā klāstā – kā ikvienam gaumei, tā ikkatrai vajadzībai!