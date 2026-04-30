7 gadu cikli: kāpēc dzīvē pēkšņi viss apgriežas kājām gaisā

18:18, 30. aprīlis 2026
Vai esi kādreiz pamanījis, ka ik pēc vairākiem gadiem dzīvē viss it kā mainās? Tas, kas vakar šķita drošs, pēkšņi zaudē nozīmi, un rodas vēlme pēc pārmaiņām. Tā nav tikai nejaušība vai “kārtējā fāze”. Pastāv uzskats, ka cilvēka dzīve attīstās cikliski, un katrs cikls ilgst aptuveni septiņus gadus.

Šo ciklu izpratne nav nekāds mistisks pareģojums, bet drīzāk kā ceļvedis. Zinot, kurā posmā atrodies, vari saprast, kāpēc noteiktos brīžos dzīvē parādās pārmaiņas, izaicinājumi vai jaunas iespējas.

Dzīves lielie posmi

Visa dzīve nosacīti sadalās lielākos periodos. Viens šāds cikls ilgst aptuveni 28 gadus.

0–28 gadi: pamatu veidošana

Šajā laikā veidojas personība, vērtības un izpratne par sevi. Tas ir posms, kurā cilvēks mācās saprast savas vēlmes un atšķirt tās no citu gaidām.

28–56 gadi: piepildījuma laiks

Šajā periodā cilvēks realizē sevi, veido karjeru, ģimeni, īsteno idejas un ambīcijas. Tiek izmantots tas pamats, kas izveidots jaunībā.

Pēc 56 gadiem: pieredzes posms

Dzīve iegūst citu perspektīvu. Cilvēks biežāk atgriežas pie būtiskā, balstoties uz uzkrāto pieredzi un skatoties uz dzīvi plašāk.

