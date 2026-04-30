"Pilnīgi viss ir aizgājis pa gaisu…" Slaidiņš atklāj, ka ukraiņi veikuši fantastisku triecienu dziļi Krievijas teritorijā
NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, Jānis Slaidiņš, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentē Ukrainas veikto triecienu pa Krievijas enerģētikas infrastruktūru, uzsverot tā apmēru un iespējamo ietekmi.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas puse uzbrukumā izmantojusi lielu skaitu bezpilota lidaparātu. Saskaņā ar Krievijas sniegto informāciju tie varētu būt ap 120 droniem, un triecieni vērsti gan pret Orskas naftas pārstrādes uzņēmumu, gan pret Permas naftas termināli. Īpaši izcelts tiek Permas objekts, kur, spriežot pēc pieejamās informācijas un attēliem, postījumi ir ļoti nopietni.
Slaidiņš norāda, ka termināla darbība faktiski varētu būt pilnībā paralizēta, uzsverot, ka objekts ir smagi cietis. Redzamie bojājumi liecina par plašu iznīcināšanu un ugunsgrēkiem, kas aptvēruši lielas teritorijas.
Viņš arī akcentē uzbrukuma ģeogrāfisko nozīmi. Permas reģions atrodas aptuveni 1500 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, kas norāda uz Ukrainas spēju veikt tālus un precīzus triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Tas signalizē par jaunu dimensiju konfliktā, kur uzbrukumi vairs neaprobežojas tikai ar frontes līniju tuvumu.
Kopumā šis uzbrukums iezīmē Ukrainas stratēģiju vājināt Krievijas enerģētikas infrastruktūru, kas ir būtiska gan ekonomikai, gan militārajām vajadzībām.