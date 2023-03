Publicitātes foto

“Hesburger” loģistikas pārvadājumos jau 95% apjomā tiek izmantota atjaunīgā dīzeļdegviela Ieteikt







Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ātrās ēdināšanas tīkls “Hesburger” informē, ka loģistikas pārvadājumos jau 95% apjomā tiek izmantota atjaunīgā dīzeļdegviela, kas daļēji tiek ražota no izlietotas cepamās eļļas. Eļļa ir paša “Hesburger” ēdināšanas tīkla ražošanas atkritumi.

Katru gadu ātrās ēdināšanas restorānu ķēdes “Hesburger” apgādes automašīnas Baltijas valstīs mēro vismaz 500 000 kilometru, un tieši šajos maršrutos atjaunīgā degviela ar eļļas piešprici tikšot izmantota.

“Paplašinot aprites ekonomikas sadarbību ar atjaunīgās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotāju “Neste”, “Hesburger” loģistikas radītās emisijas Baltijā samazināsies par aptuveni 90%, salīdzinot ar fosilās degvielas radītajām emisijām,” teikts uzņēmuma “Hesburger” izplatītajā paziņojumā.

“Pirmie “Hesburger” apgādes auto, kas izmanto atjaunīgo dīzeļdegvielu, jau ir devušies ceļā pa Baltijas ceļiem.”Hesburger” un “Neste” sāka aprites ekonomikas sadarbību 2021. gada beigās, un no 2022. gada janvāra līdz 2022. gada oktobrim no “Hesburger” restorāniem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā iegūti jau vairāk nekā 148 000 litri izlietotas cepamās eļļas, to pārvēršot par “Neste MY” atjaunīgi dīzeļdegvielu.

Raugoties nākotnē, “Hesburger” mērķis ir panākt, ka līdz 2025. gadam 100% uzņēmuma loģistikas Baltijas valstīs izmanto tikai atjaunojamo dīzeļdegvielu.