ABH Holdings S.A. ir pārdevis Alfa-Bank Russia un gaida galīgo apstiprinājumu no Kipras regulatora







ABH Holdings S.A. (ABHH) ir pārdevis Alfa-Bank Russia, sperot kārtējo soli, lai pilnībā pamestu Krievijas tirgu. Bankas pārdošanas darījuma pabeigšana gan ir atkarīga no Kipras regulatora lēmuma, kas gandrīz septiņus mēnešus kavējas ar darījuma apstiprināšanu un galīgās atbildes sniegšanu, vēsta Bloomberg.

Alfa-Bank Russia ir lielākais Pjotram Avenam daļēji piederošā ABHH aktīvs Krievijā, kas holdingam netieši pieder ar Kipras uzņēmuma ABH Financial Limited starpniecību. Līgums par Alfa-Bank Russia pārdošanu tika parakstīts jau 2023. gada 16. februārī. Bankas pārdošanas līgumā ir ietverti vairāki nosacījumi, tostarp Kipras Republikas Finanšu ministrijas atļaujas saņemšana. Kamēr līgumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, pārdošanas darījumu nevar uzskatīt par pabeigtu.

Uzņēmumā norāda, ka kopš oficiālā pieteikuma iesniegšanas ir pagājuši gandrīz septiņi mēneši, tomēr vēl joprojām nav saņemta oficiāla atbilde no Kipras Republikas Finanšu ministrijas Finanšu sektora sankciju īstenošanas nodaļas (Regulators).

Ņemot vērā Kipras regulatora kavēšanos ar atbildes sniegšanu, ABH Financial Limited 2023. gada augustā atkārtoti sazinājās ne tikai ar Kipras regulatoru, bet arī ar Eiropas Komisijas vadību, tomēr nekāda atbilde līdz pat šim brīdim neesot saņemta.

Tādejādi ir izveidojusies ārkārtīgi pretrunīga situācija – no vienas puses, Eiropas Savienība sagaida, ka Eiropas uzņēmumi izstāsies no Krievijas aktīviem, bet, no otras puses, ES regulatīvās iestādes nedod atļauju iziešanai no Krievijas tirgus, uzsver uzņēmums.

ABHH vadība jau iepriekš atzina, ka vairs nav iespējams vienlaicīgi veikt uzņēmējdarbību Krievijā un tāpēc ABHH, kā Eiropas uzņēmumam, ir jāatbrīvojas no aktīviem Krievijā.

“Mūsu nostāja atbilst ES pieejai, kas ir noteikusi 11 sankciju paketes ar mērķi sagraut Krievijas ekonomiku un atturēt Eiropas uzņēmumus no darījumu veikšanas ar Krievijas uzņēmumiem vai to īpašniekiem. Turklāt saskaņā ar nesenajiem ES Tiesas lēmumiem ir skaidrs, ka Krievijas aktīvu īpašumtiesību saglabāšana ir galvenais iemesls sankciju neatcelšanai”, norāda uzņēmumā.