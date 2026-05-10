“Visi dzērieni vienādi, bet šis…” Anete veikalā pamana ko neparastu pie “Elyndi” ūdens plaukta 0
Jau iepriekš LA.LV vēstījām, ka uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone sadarbībā ar “Cēsu alu” un savu zīmolu “Elyndi” laidusi klajā ūdeni ar garšu, kas jau nonācis veikalu plauktos. Tagad sociālajos tīklos cilvēki sākuši apspriest kādu dīvainu niansi, kas pamanīta pie šī produkta izvietojuma veikalā.
Sociālo mediju platformā “Threads” Anete raksta: “”Elyndi” ūdens… Tagad par to tik daudz runā, un šodien veikalā @maxima.lv tika novērota īpatnība, ja visi dzērieni ir ar uzrakstiem vērsti pret pircējiem, šis ūdens uzkrītoši ir pagriezts pretēji… Apzināts mārketinga triks vai kā?”
Savukārt lielajiem zīmoliem, piemēram, “Fanta” vai “Coca-Cola”, bieži brauc menedžeri, kuri paši sakārto plauktus, pagriežot visas pudeles ar uzrakstiem uz priekšu, un pēc tam tās sabildē darba atskaitēm.”
Ilona atzina, ka nekad iepriekš veikalā šādām detaļām nebūtu pievērsusi uzmanību.
Savukārt kāda cita lietotāja norādīja, ka pudeles varot griezt, kā grib, jo cilvēki šo ūdeni tik un tā turpināšot pirkt.
