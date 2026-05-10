Ukrainas armija.
Ukrainas armija.
Foto: EPA/SCANPIX

“Krievijas armija praktiski ir apstājusies.” NYT atklāj, cik ilgi Putinam varētu nākties karot par Donbasu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:28, 10. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijai pašreizējā ofensīvas tempā varētu būt nepieciešami vairāk nekā 30 gadi, lai pilnībā ieņemtu Donbasu, vēsta “The New York Times”, analizējot situāciju Ukrainas frontē.

Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Tas ir viņu lielākais spēks! 3 zodiaka zīmes, kuras nebaidās mainīt savu dzīvi jebkurā vecumā
Policija ziņo par mazāk pārkāpumiem, bet cilvēki pēc 9. maija nakts saka: “Jutāmies kā ķīlnieki”
Lasīt citas ziņas

Izdevums norāda, ka pēc salīdzinoši straujākas virzības pagājušā gada nogalē Krievijas karaspēka ofensīva Ukrainas austrumos ir būtiski palēninājusies, bet atsevišķos frontes sektoros Krievija pat zaudējusi iepriekš ieņemtās teritorijas.

“Krievijas armija praktiski ir apstājusies. Dažos Ukrainas apgabalos tā zaudējusi teritorijas. Ar pašreizējo vidējo virzības tempu Krievijai būtu nepieciešamas vairāk nekā trīs desmitgades, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār Donbasu,” raksta izdevums.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dārzkopjiem jāuzmanās: naktī vietām temperatūra noslīdēs zem nulles
KNAB sāk pārbaudi par Šlesera iespaidīgo reklāmas kampaņu: runa ir par simtiem tūkstošu eiro
“Visi dzērieni vienādi, bet šis…” Anete veikalā pamana ko neparastu pie “Elyndi” ūdens plaukta
Viena no lielākajām problēmām Krievijas armijai esot Ukrainas droni. Tie regulāri uzbrūk tehnikai, loģistikai un apgādes vienībām vēl pirms tās sasniedz frontes līniju.

Eksperti norāda, ka dronu izmantošana arvien vairāk pārvērš fronti par tā dēvēto “pelēko zonu”, kur abas puses atrodas ciešā kontaktā, taču neviena pilnībā nekontrolē teritoriju.

Kārnegija fonda eksperte Dara Masikota uzskata, ka Krievija varētu mēģināt izmantot infiltrācijas taktiku un uzbrukumus Ukrainas aizmugurē, taču tas, visticamāk, nedotu ātrus rezultātus. Viņas vērtējumā Krievijas spēki pašlaik faktiski ir iestrēguši.

Pilnīga kontrole pār Donbasu joprojām ir viens no Kremļa galvenajiem nosacījumiem kara izbeigšanai, tomēr situācija frontē liecina, ka Krievija nespēj strauji ieņemt un noturēt plašas teritorijas.

Ukrainas militārpersonas norāda, ka Krievijas aktivitāte Donbasā pēdējā laikā pieaugusi un infiltrācijas mēģinājumi kļuvuši bīstamāki.

Taču, kā uzsver eksperti, karš, ko Vladimirs Putins sākotnēji centās pasniegt kā ātru militāru operāciju, Krievijai pārvērties ilgstošā un smagā izsīkuma karā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Tas ir svarīgākais nosacījums! Eksperts par vienīgo variantu, kādā Ukrainai būs jāatmaksā ES milzīgais aizdevums
“Putins saprata, ka viss nenotiek pēc plāna.” Eksperts atklāj, kāpēc Kremlis pēkšņi runā par mieru
Tikai viens politiķis Eiropā ir izpelnījies Putina uzticību sarunām par Ukrainu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.