“Krievijas armija praktiski ir apstājusies.” NYT atklāj, cik ilgi Putinam varētu nākties karot par Donbasu 0
Krievijai pašreizējā ofensīvas tempā varētu būt nepieciešami vairāk nekā 30 gadi, lai pilnībā ieņemtu Donbasu, vēsta “The New York Times”, analizējot situāciju Ukrainas frontē.
Izdevums norāda, ka pēc salīdzinoši straujākas virzības pagājušā gada nogalē Krievijas karaspēka ofensīva Ukrainas austrumos ir būtiski palēninājusies, bet atsevišķos frontes sektoros Krievija pat zaudējusi iepriekš ieņemtās teritorijas.
“Krievijas armija praktiski ir apstājusies. Dažos Ukrainas apgabalos tā zaudējusi teritorijas. Ar pašreizējo vidējo virzības tempu Krievijai būtu nepieciešamas vairāk nekā trīs desmitgades, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār Donbasu,” raksta izdevums.
Eksperti norāda, ka dronu izmantošana arvien vairāk pārvērš fronti par tā dēvēto “pelēko zonu”, kur abas puses atrodas ciešā kontaktā, taču neviena pilnībā nekontrolē teritoriju.
Kārnegija fonda eksperte Dara Masikota uzskata, ka Krievija varētu mēģināt izmantot infiltrācijas taktiku un uzbrukumus Ukrainas aizmugurē, taču tas, visticamāk, nedotu ātrus rezultātus. Viņas vērtējumā Krievijas spēki pašlaik faktiski ir iestrēguši.
Ukrainas militārpersonas norāda, ka Krievijas aktivitāte Donbasā pēdējā laikā pieaugusi un infiltrācijas mēģinājumi kļuvuši bīstamāki.
Taču, kā uzsver eksperti, karš, ko Vladimirs Putins sākotnēji centās pasniegt kā ātru militāru operāciju, Krievijai pārvērties ilgstošā un smagā izsīkuma karā.