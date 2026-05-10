“Latvija pirmajā vietā!” Rīgas mēra amata kandidāts Ainārs Šlesers piedalās pašvaldību vēlēšanās 61. vēlēšanu iecirknī Rīgas 25. vidusskolā. Foto: Ieva Leiniša/LETA

KNAB sāk pārbaudi par Šlesera iespaidīgo reklāmas kampaņu: runa ir par simtiem tūkstošu eiro 0

20:49, 10. maijs 2026
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis pārbaudi par partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līdera AinārA ŠleserA plašo reklāmas kampaņu, kuru oficiāli finansē biedrība “Latvija pirmā”. Kā vēsta LTV raidījums “de facto”, birojs partijai pieprasījis paskaidrojumus par iespējamu partiju finansēšanas noteikumu apiešanu.

KNAB pēta, vai biedrības apmaksātajā kampaņā nav saskatāma partiju finansēšanas normu apiešana, jo juridisko personu dāvinājumi partijām ir aizliegti.

Trīs cilvēku dibināto biedrību “Latvija pirmā” vada Šlesers, bet kā biedrības kontaktpersona ir norādīta LPV valdes locekle Līga Krapāne.

Biedrības iecerētie izdevumi par Šlesera attēliem uz Rīgas ēku brandmūriem, plakātiem sabiedriskā transporta pieturās, reklāmu digitālajos ekrānos ielu malās un džingliem vairākās komercradio stacijās ir vismaz 275 000 eiro.

Par to liecina pārskatāmības paziņojumi, kas saskaņā ar nesen pieņemtu Eiropas Savienības regulu jāpublicē politiskās reklāmas izvietotājiem.

Šlesers telefonsarunā ar “de facto” nav slēpis, ka biedrības finansējums ir viņa paša piesaistīts. Vēl kopš iepriekšējām Saeimas vēlēšanām biedrība ir parādā 230 000 eiro Šleseram piederošajai firmai “Avadel”, kurus tā atmaksāšot, kad būs iespēja, stāstījis politiķis.

Šlesers paudis, ka šādi rīkojas arī tāpēc, ka “mums šie likumi ir stulbi”. Viņaprāt, “Vienotība” speciāli ir uztaisījusi likumus, “lai konkurenti vispār nevarētu sevi reklamēt pienācīgā formā”.

Šlesers sarunas laikā vairākkārt apgalvojis, ka kampaņa neesot saistīta ar viņa paša vadīto partiju, jo uz plakātiem neparādoties tās simbolika, un oficiāli viņš nemaz neesot deputāta kandidāts, jo vēl nav iesniegti vēlēšanu saraksti.

“Mēs saņēmām no KNAB atbildi, kurā KNAB skaidri pasaka, ka, ja partija saņem ziedojumu attiecīgi un partijas aktivitātes… Ainārs Šlesers nav partija. Mūsu partijā ir 2000 biedri, un katram biedram ir tiesības sevi reklamēt,” raidījumam klāstīja Šlesers.

KNAB Politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma neesot sl[ēpusi izbrīnu par politiķa apgalvojumiem, ka ar biroju viss ticis saskaņots.

KNAB esot sniedzis LPV vairākas atbildes uz retoriskiem vispārējiem jautājumiem, bet visās atbildēs esot bijis skaidri un gaiši paskaidrots, ka politisko partiju var finansēt tikai fiziskas personas.

Ja tiks konstatēts pārkāpums, sekas partijai varētu būt ļoti nopietnas – vispirms administratīvais sods, tad prasība atmaksāt visu pretlikumīgo finansējumu valsts budžetā, kā arī partijai draud valsts budžeta finansējuma pārtraukšana.

Šlesera reklāmas kampaņa beigsies mēneša beigās, jo likums nosaka, ka pēc 6. jūnija sākas priekšvēlēšanu aģitācijas perioda ierobežojumi.

