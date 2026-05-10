Naudas trūkums vai dzīvesveids? Ļaudis spriež, kāpēc tik daudzi izvēlas īrēt, nevis iegādāties mājokli 0
Sava mājokļa iegāde daudziem joprojām tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem dzīves mērķiem, tomēr Latvijā netrūkst cilvēku, kuri dažādu finansiālu apsvērumu vai dzīvesveida dēļ izvēlas mājokli īrēt gadiem ilgi. Par šo tēmu soctīklos izvērtusies plaša diskusija.
Rīta sociālo mediju platformā “Threads” aizsāka diskusiju, rakstot: “Kāds ir jūsu attaisnojums neiegādāties nekustamo īpašumu? Kāpēc tik daudzi Latvijā izvēlas visu dzīvi īrēt?”
Arī Artim ir savs viedoklis: “Lielākajā daļā gadījumu tas ir naudas trūkums. Tad vēl vēlme nebūt piesietam uz vairāk nekā 20 gadiem — gan lokācijas, gan ikmēneša maksājumu ziņā.”
Savukārt Armands norāda: “Brīvība nebūt piesietam vienai vietai. Ja gribu māju par 200 000 eiro, tad ar hipotekāro kredītu tā beigās izmaksā tuvāk 400 000. Par to summu, ko atdotu bankai, varu ilgi īrēt dažādus īpašumus un nedomāt par to uzturēšanu. Īpašums arī nav investīcija, ja plāno tajā nodzīvot visu mūžu.”
Tikmēr Dāvis uzskata, ka daļai jauniešu problēma ir prioritātes: “Naudas trūkums daudziem jaunās paaudzes cilvēkiem ir izvēle neatlikt un nekrāt, nevis piespiedu situācija. Ir ērti pasūtīt ēdienu, daudz ceļot, iet izklaidēties, pirkt jaunas drēbes un jaunākos gadžetus.
Viss slēpjas prioritātēs. Vienkārši jābūt godīgiem pret sevi un jāatzīst, ka mājoklis nav prioritāte. Es savu pirmo dzīvokli iegādājos, izveidojot finanšu plānu un pie tā pieturoties.”
Tikmēr Klāvs uzskata, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā īpašuma iegāde ir pārāk riskanta.
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu