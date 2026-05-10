Foto. pexels.com/kindelmedia

Naudas trūkums vai dzīvesveids? Ļaudis spriež, kāpēc tik daudzi izvēlas īrēt, nevis iegādāties mājokli 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
22:05, 10. maijs 2026
Viedokļi

Sava mājokļa iegāde daudziem joprojām tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem dzīves mērķiem, tomēr Latvijā netrūkst cilvēku, kuri dažādu finansiālu apsvērumu vai dzīvesveida dēļ izvēlas mājokli īrēt gadiem ilgi. Par šo tēmu soctīklos izvērtusies plaša diskusija.

Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Tas ir viņu lielākais spēks! 3 zodiaka zīmes, kuras nebaidās mainīt savu dzīvi jebkurā vecumā
PVD publisko satraucošu informāciju par veikalos nonākušiem produktiem: atklāta salmonella un parazīti
Lasīt citas ziņas

Rīta sociālo mediju platformā “Threads” aizsāka diskusiju, rakstot: “Kāds ir jūsu attaisnojums neiegādāties nekustamo īpašumu? Kāpēc tik daudzi Latvijā izvēlas visu dzīvi īrēt?”

Ieva ironizē: “Šis ir no sērijas – ja esi bezpajumtnieks, vienkārši nopērc māju?”
CITI ŠOBRĪD LASA
“Krievijas armija praktiski ir apstājusies.” NYT atklāj, cik ilgi Putinam varētu nākties karot par Donbasu
Dārzkopjiem jāuzmanās: naktī vietām temperatūra noslīdēs zem nulles
KNAB sāk pārbaudi par Šlesera iespaidīgo reklāmas kampaņu: runa ir par simtiem tūkstošu eiro

Arī Artim ir savs viedoklis: “Lielākajā daļā gadījumu tas ir naudas trūkums. Tad vēl vēlme nebūt piesietam uz vairāk nekā 20 gadiem — gan lokācijas, gan ikmēneša maksājumu ziņā.”

Savukārt Armands norāda: “Brīvība nebūt piesietam vienai vietai. Ja gribu māju par 200 000 eiro, tad ar hipotekāro kredītu tā beigās izmaksā tuvāk 400 000. Par to summu, ko atdotu bankai, varu ilgi īrēt dažādus īpašumus un nedomāt par to uzturēšanu. Īpašums arī nav investīcija, ja plāno tajā nodzīvot visu mūžu.”

Guntis uzskata, ka galvenā problēma bieži ir pirmā iemaksa: “Pārējais ir tikai izdomāti attaisnojumi, lai sev neliktu justies slikti par to, ka jau desmit gadus dzīvo īrētā dzīvoklī, kur mēneša maksājums ir divreiz lielāks nekā hipotēkai.”

Tikmēr Dāvis uzskata, ka daļai jauniešu problēma ir prioritātes: “Naudas trūkums daudziem jaunās paaudzes cilvēkiem ir izvēle neatlikt un nekrāt, nevis piespiedu situācija. Ir ērti pasūtīt ēdienu, daudz ceļot, iet izklaidēties, pirkt jaunas drēbes un jaunākos gadžetus.

Viss slēpjas prioritātēs. Vienkārši jābūt godīgiem pret sevi un jāatzīst, ka mājoklis nav prioritāte. Es savu pirmo dzīvokli iegādājos, izveidojot finanšu plānu un pie tā pieturoties.”

Savukārt Agrita godīgi atzīst: “Ar savu algu es varu atļauties nopirkt dzīvokli tikai kaut kur dziļos laukos, kur nav ne skolas, ne sabiedriskā transporta, ne citas infrastruktūras.”

Tikmēr Klāvs uzskata, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā īpašuma iegāde ir pārāk riskanta.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
FOTO. 320 tūkstoši! Pārdošanā nonākusi kāda neparasta māja Pierīgā, uz kuru skatoties “sāp acis”
“Ja nebūs kur dzīvot, būs iespēja nomirt ērti!” Sieviete aktualizē būtisku tēmu, kas reiz var skart daudzus
FOTO. 2 miljoni eiro! Par ko? Pārdošanā nonācis ekskluzīvs dzīvoklis Vecrīgā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.