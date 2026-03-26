"Āgenskalna klīnikas" ārsts kritizē sabiedrību un medijus saistībā ar masalu uzliesmojumu: "Izslēdziet "Panodrāmu" un valsts finansētos masu "mēdekļus""
Latvijā turpinoties masalu uzliesmojumam, līdz šim reģistrēti jau 24 saslimušie – seši pieaugušie un 18 skolēni, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija. Kamēr eksperti ļoti nopietni pieiet situācijai, turpinot epidemioloģisko izmeklēšanu un uzsverot, ka infekcijas turpmākās izplatīšanas risks, jo īpaši nevakcinēto personu vidū, vērtējams kā ļoti augsts, tikmēr sociālajos tīklos “Āgenskalna klīnikā” strādājošais Edgars Mednis paudis, ka tā ir panikas celšana.
Pretrunīgi vērtētais Mednis izteicis viedokli, ka masalu uzliesmojums nav nekas ārkārtējs, kritizējot Latvijas sabiedrību par ticēšanu ekspertiem un masu medijiem.
Lūk, viņa paustais sociālajā vietnē “Facebook”!
“Veca dziesma jaunās skaņās. Mums tagad esot masalu uzliesmojums. Paldies dievam vēl nav plāndēmija izsludināta ar ārkārtas stāvokļiem, komendantstundām un visām pārējām atrakcijām, kādas piedzīvojām pirms sešiem gadiem. Tie paši personāži atkal izpūš no mušas ziloni. Un tauta atkal “pavelkas”. Dīvaini. Ne par personāžiem, bet par tautu. man jau šķiet, ka būtu jau izstrādātai imunitātei pret šāda veida bubuļiem. Bet izrādās, ka nekā. Personāžus labprāt nosauktu vārdā, bet nedarīšu, jo paši viņus ziniet un redziet (tie, kas skatās TV) un arī tad atkal pār manu galvu birs čiekuru lietus un visas, tā saucamās, valsts instances atkal izrādīs patoloģisku interesi par manu necilo būtni.
Bet kas tad ir noticis? Ir daži masalu gadījumi. Nu un kas?
Pirmkārt masalas nav nekas ārkārtējs. tā ir ierasta bērnu slimība ar pumpām un temperatūru (vairumā gadījumu). Protams ir arī, kā jau visām slimībām, smagie gadījumi un komplikācijas. Otrkārt – kā tad tā, gadu desmitiem bērni tiek vakcinēti ar drošo un efektīvo, bet re, tavu brīnumu, uzliesmojums klāt. tad jau jautājums vai tā drošā un efektīvā ir tik droša un efektīva? Protams jau, ka atkal būs vainīgi tie, kas atsakās pieņemt to devu. bet arī to mēs zinām un atceramies. Tas bija pirms sešiem gadiem, kad jāvakcinējās bija visiem, jo vakcinētie slimo biežāk un smagāk. Un, lai viņiem būtu mazāka iespēja saslimt, tad veselajiem bija jāpieņem tā indes deva. Ha, ha, ha. sapratāt to kalambūru? Es lāgā nē. Bet tagad jau atkal šis absurds tiek/tiks izspēlēts.
Treškārt – kā zināms, masalu vakcīna ir dzīvā vakcīna, kas satur dzīvu, novājinātu masalu vīrusus. Protams arī daudz citas “labas un veselīgas” vielas, lasi indes. Līdz ar to masalu vakcīna var izsaukt tādu pat saslimšanu kā pašas masalas. Un atceramies, ka epidēmijas laikā vakcinācija ir aizliegta. Jeb tai būtu jābūt aizliegtai. Tā tas ir pēc klasikas. Bet, atkal jau, protams, jaunie laiki un jaunas “gudrības”…”
Turpinājumā viņš aicinājis cilvēkus nepatērēt masu medijus.
“Bet viens ieteikums pamatā – izslēdziet Panodrāmu un valsts finansētos masu mēdekļus. labāk gulēsiet, un veselāki būsiet.
Rezumē – panikai un bailēm nav NEKĀDA pamata. Slimības nāk un iet. mans, kā ārsta pienākums ir palīdzēt. Un tāpat arī citiem ārstiem. palīdzēt arī ar informāciju. Nevis baidīt, bet nomierināt un sniegt OBJEKTĪVU informāciju, nevis sabiezināt krāsas. Katrā ziņā nav nekas ārkārtējs noticis. Saglabājiet mieru, vēsu prātu un jautājiet padomu, ja nepieciešams.”
Sabiedrībā joprojām pastāv maldīgs priekšstats, ka masalas ir nekaitīgas
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Sigita Geida TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja, ka sabiedrībā joprojām pastāv maldīgs priekšstats, ka masalas ir nekaitīga bērnu slimība.
Lai gan agrāk daudzi bērni tās pārslimoja salīdzinoši viegli, slimības gaita var būt neprognozējama, un pastāv nopietns komplikāciju risks. Tieši tāpēc speciālisti uzsver nepieciešamību pievērst uzmanību masalu uzliesmojumiem un būt piesardzīgiem, jo neviens nevar iepriekš zināt, cik smagi slimība var noritēt.
Geida uzsvēra, ka pret masalām ir pieejama efektīva vakcīna, kas būtiski samazina inficēšanās un komplikāciju risku. Saslimt var arī pieaugušie, īpaši tie, kuri nav vakcinēti vai kuriem nav izveidojusies imunitāte. Tāpēc svarīgi ir nepaļauties uz pieņēmumiem, bet gan pārliecināties par savu vakcinācijas statusu un savlaicīgi pasargāt sevi no slimības.
Masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas -, stingri ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.