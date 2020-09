Foto: LLKC

Trešdien, 16. septembrī, Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbinieki sadarbībā ar vairākām VP struktūrvienībām aizdomās par sērijveida globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS) un monitoru iekārtu zādzībām no lauksaimniecības tehnikas Zemgalē aizturēja divus vīriešus, kuriem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Veicot apjomīgas kratīšanas, virkni operatīvās un pirmstiesas izmeklēšanas darbības, VP Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbinieki sadarbībā ar vairākām VP struktūrvienībām 16. septembrī Kriminālprocesa likuma 264. panta kārtībā aizdomās par sērijveida GPS un monitoru iekārtu zādzībām no lauksaimniecības tehnikas Zemgalē aizturēja divus vīriešus, kuri jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā saistībā ar zādzībām. Kriminālprocesa likuma 271. panta kārtībā abiem vīriešiem tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri netiks sniegti.

Atbilstoši Krimināllikuma 175. panta ceturtajai daļai par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Šī gada pirmajos astoņos mēnešos Zemgalē uzsākti 13 kriminālprocesi par GPS un monitoru iekārtu zādzībām no lauksaimniecības tehnikas. Pievēršot uzmanību zādzību gadījumiem, VP aicina lauksaimniekus:

📍 iegādāto traktortehniku neatstāt uz lauka bez pieskatīšanas, vēlams to aprīkot ar mūsdienīgu signalizāciju, kā arī padomāt par teritorijas profesionālu apsardzi;

📍 paveicot visus lauksaimniecības darbus, GPS antenas un vadības blokus noņemt un uzglabāt slēgtā, drošā un labi apsargātā teritorijā;

📍 uzstādīt papildu GPS ierīci slēptā vietā, līdztekus jau rūpnīcā uzstādītajai GPS ierīcei, kā arī nodrošināt ar GPS signālu piekabināmo lauksaimniecības tehniku;

📍 uzstādīt videonovērošanas kameras, izvērtējot leņķi, kādu tās aptver;

📍 iegādāties signalizāciju ar kustību sensoriem, kurus var sasaistīt ar telefonu. Reaģējot uz vismazāko kustību zonā, kurā nebūtu vēlams atrasties nepiederošām personām, sensori nosūta signālus, lai brīdinātu saimniekus, kaimiņus un izbiedētu pārkāpējus;

📍 lai GPS iekārtas zādzību gadījumā būtu vieglāk atrast, ieteicams GPS antenas aprīkot ar meklēšanas ierīcēm;

📍 uzlikt radio signālu, kas ir analoģiska sistēma GPS, taču to ir grūtāk slāpēt.

Tāpat VP atgādina – ja lauka, saimniecības vai lauksaimniecības tehnikas tuvumā tiek pamanītas svešas un aizdomīgas personas vai automašīnas, vēlams piefiksēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un nekavējoties ziņot par to policijai, zvanot pa tālruni 110.