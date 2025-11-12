Foto: Ieva Leiniša/LETA

Aizkraukles sadurts kafejnīcas apmeklētājs: iestādes vadītāja atstāsta notikumu gaitu 0

LETA/LA.LV
13:30, 12. novembris 2025
Ziņas Krimināls

Svētdien, 9. novembrī, neilgi pirms plkst. 16 policijā tika saņemta informācija, ka vienā no Aizkraukles kafejnīcām ir vīrietis ar nazi, kurš uzbrūk kafejnīcas telpās esošiem cilvēkiem. Persona ievainoja kādu 1957. gadā dzimušu vīrieti, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē.

Dūrējs tika aizturēts, bet par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana.

Kā ziņo Jekabpilslaiks.lv, tas noticis kafejnīcā “Betija”, un kafejnīcas īpašniece Inguna Kronberga notikuma brīdī nebija klāt, taču viņa stāsta, ka darbinieki pamanījuši aizdomīgu apmeklētāja uzvedību. Vīrietis bijis nervozs un rīkojies neadekvāti, radot aizdomas, ka varētu atrasties narkotisko vielu iespaidā.

Uzbrucējs centies iekļūt kafejnīcas virtuves telpās, bet cietušais viņam aizrādījis. Pēc konflikta eskalācijas vīrietis devies uz blakus esošu veikalu, paņēmis nazi un atgriezies kafejnīcā, kur agresīvi meties virsū citam apmeklētājam, viņu sadurot. Negadījuma brīdī kafejnīcā atradās arī citi klienti, kuri redzēja notikušo.

