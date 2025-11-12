Modra Konovalova suņu nošaušanas lietā jauns pavērsiens: pie kriminālatbildības varētu saukt četras personas 0
Suņu nošaušanas lietā Bauskas novadā četras personas varētu tikt sauktas pie kriminālatbildības, šodien izskanējis Saeimas Pieprasījumu komisijā, kurā tika skatīt partijas “Latvija pirmajā vietā” deputātu pieprasījums par Valsts policijas (VP) atbildību saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā.
Šādu informāciju komisijas deputātiem sniedzis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Deputātu pieprasījumā Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) uzsvērts, ka notikums ir izraisījis plašu rezonansi un emocionālu satricinājumu, taču valsts institūciju reakcija esot bijusi novēlota, neskaidra un pretrunīga. Politiķi prasa atbildēt uz dažādiem jautājumiem, tostarp par amatpersonu rīcību, kriminālprocesa sākšanas savlaicīgumu un pierādījumu fiksēšanu un citiem.
Iepriekš Kozlovskis, atbildot uz deputātu pieprasījumu, norādījis, ka ministram kā amatpersonai nav piešķirtas pilnvaras uzdot veikt procesuālās darbības vai uzraudzīt kriminālprocesu. Likums nosaka, ka amatpersonai, kura pilnvarota veikt kriminālprocesu, ir pienākums to sākt, ja ir pamats.
Kozlovskis uzskata, ka nav pamata domāt, ka policija būtu rīkojusies novēloti vai neatbilstoši. Sabiedrības satraukums ir saprotams, taču izmeklēšana netiek veikta publiski. Tiklīdz būs iespējams, policija sniegs plašāku informāciju par izmeklēšanas gaitu un pieņemtajiem lēmumiem, solījis ministrs.
Viņš paudis pārliecību, ka policija nodrošinās vispusīgu un objektīvu notikušā izmeklēšanu.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā tika sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Sākumā uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis tika atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Vēlāk, ņemot vērā pārbaudes starpziņojumu, Gaili atlaida.
Tāpat pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par citu notikuma vietā bijušo darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.