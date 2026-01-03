Gulbis lūdz “atvērt acis”: Lielai daļai Purvciema un Pļavnieku iedzīvotāju prezidents šobrīd ir Vladimirs Putins 0

Raugoties uz Rīgas apkaimēm, piemēram, Purvciema un Pļavnieku iedzīvotājiem, vienai lielai daļai valsts prezidents šobrīd ir Vladimirs Putins, nevis Edgars Rinkēvičs, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Māris Gulbis, uzņēmējs, iekšlietu ministrs (2002-2004).

Gulbis oponē politologa Andra Kudora viedoklim: “Ja viņš saka, ka ir izdevies apturēt Krievijas propagandu, tad atbilde uz to ir fakts, vai Vecgada vakarā pl. 23.00 kāds mikrorajonos šauj vai nešauj salūtu. Tad skaidri ir redzams valdošais noskaņojums Latvijas sabiedrībā!”

Tas ir rezultāts neveiksmīgajai 30 gadu integrācijas politikai – kas tik mums nav bijis, mēs esam iztērējuši miljonus, bet neesam spējuši šos cilvēkus integrēt Latvijas sabiedrībā, norāda uzņēmējs.

Kā labu piemēru Gulbis sauc futbola vidi īpaši 90. gadu sākumā – tā bija krieviska, taču laika gaitā viņiem veicās, sāka sist golus, cilvēki integrējās, un sabiedrība arī sāka atbalstīt futbolu, kurpretim basketbols vienmēr ir bijis latvisks sporta veids.

