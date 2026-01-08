Ja redzi šo īsziņu savā telefonā, nekādā gadījumā nespied uz saites! Krāpnieki uzdarbojas VID vārdā 0
Kiberincidentu novēršanas institūcija “Cert.lv” brīdina par krāpniekiem, kas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vārdā izsūtījuši īsziņas, liecina “Cert.lv” ieraksts platformā “X”.
VID un “Cert.lv” aicina iedzīvotājus neatvērt īsziņās izsūtītās saites, bet interneta pārlūkā ierakstīt “eds.vid.gov.lv” un droši piekļūt visai nepieciešamajai informācijai.
‼️ Ja saņem īsziņu VID vai EDS vārdā, nespied uz īsziņā esošās saites, bet interneta pārlūkā ieraksti pats https://t.co/T9FP5tX4Wu un droši piekļūsti visai nepieciešamajai informācijai. https://t.co/BwbkzWTQbm
— CERT (@certlv) January 8, 2026
Kā atpazīt, ka saņemtā ziņa vai zvans ir krāpniecisks:
- Ja saņemta īsziņa it kā no VID, tad tā ir krāpnieciska. VID iedzīvotājiem nekad nesūta īsziņas.
- Ja saņemta īsziņa no savas vai jebkuras citas bankas par nodokļu atmaksu, tad tā ir krāpnieciska. VID nodokļus atmaksā uz iedzīvotāju EDS norādīto kontu, bankām šajā procesā nav jāiesaistās un iedzīvotājiem nekādas papildu darbības pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas nav jāveic.
- Ja saņemts e-pasts, kurā aicināts veikt jebkādas darbības, lai saņemtu nodokļu atmaksu, vai ja saites šajā e-pastā neved uz adresi eds.vid.gov.lv vai eds.vid.gov.lv/login/, tas ir krāpniecisks. Lai saņemtu nodokļu atmaksu, iedzīvotājiem ir EDS jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un tālākā nodokļa atmaksa notiks automātiski. Savukārt, ja VID lūdz, piemēram, precizēt deklarāciju, tad tas jādara tikai EDS. EDS adrese ir eds.vid.gov.lv. Savukārt no EDS izsūtīts paziņojums e-pastā pienāk no šāda adresāta “VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma” [email protected]
- Ja saņemat zvanu it kā no “kurjera”, kurš apgalvo, ka ir piegādāta vēstule no VID, tā ir krāpniecība. VID nepiegādā vēstules ar kurjeru starpniecību. Nekad nenosauciet savus personas datus un neievadiet bankas datus caur svešām saitēm.
Ja nav pārliecības, vai saņemtā ziņa ir īsta, VID aicina sazināties un pārjautāt, zvanot uz VID konsultatīvo tālruni +37167120000.