Dons, “Prāta Vētra”, “Sudden Lights”! Noskaidrotas “Muzikālās bankas 2025” fināldziesmas 0
Klausītāju un ekspertu balsojumā noskaidrotas tās 15 dziesmas, kas Latvijas Radio 2 aptaujā “Muzikālā banka 2025” sacentīsies par aizvadītā gada vērtīgākās popa un roka dziesmas titulu. Uzvarētāju noteiks klausītāju un skatītāju balsojums noslēguma ceremonijas tiešraidē 24. janvārī īsi pēc plkst. 21.00, kas no Daugavpils Olimpiskā centra būs klausāma un skatāma Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) tiešraidēs – Latvijas Radio 2, LTV1, portālā LSM.lv un REplay.lv.
Apkopojot rezultātus, par vērtīgākās dziesmas titulu “Muzikālās bankas 2025” finālā sacentīsies šādas 15 dziesmas (norādītas alfabēta secībā):
ACIS – YŪT
ASARAS VAIRS NAV TĀ VĒRTAS – Luize Burmistrova
BAUDAM! – FIŅĶIS
CITOS MEDĪBU LAUKOS – Medību Lauki
DĀRZNIEKS – Viktors Buntovskis
DZĪVE MŪS MĒTĀ – Atvara
EZERA SONĀTE – Ivo Fomins
GRIBĒJU BŪT ROKSTĀRS – Prāta Vētra
KAD IZDZISĪS – Miks Galvanovskis
LABĀKĀ DOMA PASAULĒ – Carnival Youth, pied. Evija Vēbere
LAI TEV APNĪK SKUMT – Sudden Lights
PAŠAM BŪT – Emilija
SAUCIET – Antra Stafecka
TUVUMS – Dons
VĒL VIENU REIZ – Kautkaili
„„Muzikālās bankas” apbalvošanas ceremonija ir piesātināts vakars ar klausītāju aizvadītā gada visiemīļotākajām melodijām. Šeit skan tikai pati labākā 2025. gada mūzika, kas spējusi radīt emocijas un uzrunāt klausītājus.
Apskatot fināla dziesmu TOP 15, pēc pieredzes varam vērtēt, ka finālšovs būs vērienīgs – uz skatuves būs gan pieredzējuši profesionāļi, gan daudzsološi jaunpienācēji. Turklāt līdzās finālistu priekšnesumiem uz skatuves gaidāmi arī citi spilgti muzikāli notikumi – nupat aizvadītajā 90 gadu jubilejā godināsim Maestro Raimondu Paulu, dziedāsim līdzi labdarības maratona „Dod pieci!” himnai, kā arī kopā ar grupu „100. debija” dosimies īpašā muzikālā ceļojumā.
Tāpat gaidāmi arī divu kompozīciju pirmatskaņojumi – savu jaunāko veikumu prezentēs pagājušā gada „Muzikālās bankas” trešās vietas ieguvējs Chris Noah un pērnā gada „Pārdziedi mani!” uzvarētājs Maksims Busels.
Īpašus muzikālus pārsteigumus sagatavojusi arī apvienība „Citi zēni”, kā arī citi iemīļoti Latvijas mākslinieki,”
par apbalvošanas ceremoniju stāsta Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš.
„Muzikālās bankas 2025” lielā finālbasojuma dziesmas vērtē arī neatkarīga un profesionāla žūrija, kurā šogad strādā diriģents Gints Ceplenieks; operdziedātājs Edgars Ošleja; pianists, komponists, aranžētājs Matīss Žilinskis; mūziķe, grupas „Tautumeitas” dalībniece Asnate Rancāne; mūziķis, Latvijas Radio 5 ētera personība Bruno Jānis Skrastiņš jeb Wiesulis; komponiste Anna Fišere; mūziķis Atis Zviedris; laikmetīgās un džeza mūzikas saksofonists, komponists Kārlis Auziņš; aktrise Agnese Budovska un mūzikas apskatniece, LSM autore Aiga Leitholde.
Par „Muzikālo banku”
Latvijas Radio 2 popa un roka dziesmu aptauja „Muzikālā banka” jau 26 gadus nosaka vērtīgākās dziesmas. Visa gada garumā klausītāju balsojums vietnē www.muzikalabanka.lv nosaka nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Tradicionāli „Muzikālās bankas” gada aptauja noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk.
„Muzikālā banka 2024” laurus plūca Antras Stafeckas, Ingara Viļuma un apvienības „Jumprava” kompozīcija „Baltu dzīvi nodzīvot”. Kā otra vērtīgākā dziesma novērtēta „Musiqq” izpildītā „Lai kvēl”, savukārt trešo vietu ieņēma Chris Noah ar dziesmu „Nomodā”.