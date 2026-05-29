Aizsardzības budžets par 8,5 reizēm lielāks, bet cilvēku nav! Rostoks par darbinieku trūkumu aizsardzības nozarē
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors Toms Rostoks norādīja uz sistēmiskām problēmām aizsardzības nozarē, īpaši saistībā ar cilvēkresursu trūkumu.
Viņš skaidroja, ka bieži tiek diskutēts par birokrātijas mazināšanu, tomēr būtu jānošķir nevajadzīgas procedūras no tā, kas ir būtiski valsts aizsardzības sistēmas darbībai. Pēc viņa teiktā, nerīkoties dažkārt ir “vienkāršāk un drošāk” nekā uzsākt izmaiņas, taču tas ne vienmēr ir risinājums.
Rostoks uzsvēra, ka būtiskākais pārbaudījums šobrīd ir cilvēku trūkums aizsardzības sistēmā. Viņš norādīja – lai gan aizsardzības budžets kopš 2014. gada ir pieaudzis aptuveni 8,5 reizes (ņemot vērā arī inflāciju), darbinieku skaits šajā nozarē neesot pieaudzis proporcionāli.
Pēc viņa teiktā, sistēmā trūkst pieredzējušu speciālistu, daļa darbinieku izdeg vai aiziet no darba, savukārt jaunajiem darbiniekiem bieži pietrūkst pieredzes, lai risinātu sarežģītus uzdevumus.
Viņš norādīja, ka tas rada plašāku sistēmisku problēmu, jo pieaug gan darba apjoms, gan prasības, bet cilvēkresursu kapacitāte netiek līdzi.