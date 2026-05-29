Aizsardzības budžets par 8,5 reizēm lielāks, bet cilvēku nav! Rostoks par darbinieku trūkumu aizsardzības nozarē 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
12:35, 29. maijs 2026
Ziņas Latvijā

TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors Toms Rostoks norādīja uz sistēmiskām problēmām aizsardzības nozarē, īpaši saistībā ar cilvēkresursu trūkumu.

“Nē” tualetes papīram! Cilvēki masveidā sāk atteikties no tā izmantošanas un pāriet uz jaunu alternatīvu – ko viņi izmantos tagad?
Ja bērns saprot šīs 5 lietas, skaidrs ir viens – vecāki ir paveikuši labu darbu audzināšanā
“Beidzot aizvācās, tu izzagi valsti, paldies, būs laiks tagad ģimenei!” Latvieši ar ļoti dalītām emocijām atvadās no premjeres Siliņas 2
Lasīt citas ziņas

Viņš skaidroja, ka bieži tiek diskutēts par birokrātijas mazināšanu, tomēr būtu jānošķir nevajadzīgas procedūras no tā, kas ir būtiski valsts aizsardzības sistēmas darbībai. Pēc viņa teiktā, nerīkoties dažkārt ir “vienkāršāk un drošāk” nekā uzsākt izmaiņas, taču tas ne vienmēr ir risinājums.

Rostoks uzsvēra, ka būtiskākais pārbaudījums šobrīd ir cilvēku trūkums aizsardzības sistēmā. Viņš norādīja – lai gan aizsardzības budžets kopš 2014. gada ir pieaudzis aptuveni 8,5 reizes (ņemot vērā arī inflāciju), darbinieku skaits šajā nozarē neesot pieaudzis proporcionāli.

CITI ŠOBRĪD LASA
Itāliju skāris vērienīgs streiks: zināms, cik ilgi tas norisināsies
2030. gada pasaules čempionāta rīkošana tiek piešķirta Latvijai un Somijai
“Tikai latviešu valodā!” Dombrava savā pirmajā darba dienā izdevis patriotisku rīkojumu

Pēc viņa teiktā, sistēmā trūkst pieredzējušu speciālistu, daļa darbinieku izdeg vai aiziet no darba, savukārt jaunajiem darbiniekiem bieži pietrūkst pieredzes, lai risinātu sarežģītus uzdevumus.

Viņš norādīja, ka tas rada plašāku sistēmisku problēmu, jo pieaug gan darba apjoms, gan prasības, bet cilvēkresursu kapacitāte netiek līdzi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
VIDEO. “Es apzinos, ka būs izaicinājumi un riski” – ekspresintervija ar aizsardzības ministra amata kandidātu Raivi Melni
Dārga demisija… Sprūda biroja darbinieku atlaišana valstij izmaksās vairāk nekā 50 000 eiro
PTAC direktore: No nebanku kreditētāju reformas tā arī nav skaidrs, kas paliks labāk vai mainīsies
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.