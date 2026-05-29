Itāliju skāris vērienīgs streiks: zināms, cik ilgi tas norisināsies
Itālijā piektdien sabiedriskā transporta, skolu un slimnīcu darbību traucē vairāku arodbiedrību izsludinātais 24 stundu streiks nolūkā palielināt spiedienu uz premjerministres Džordžas Meloni labējo valdību.
Milānā sabiedriskais transports kursē ierobežoti, un citviet valstī pilsētas gatavojas demonstrācijām.
Arodbiedrību prasības ietver augstākas algas, inflācijas kompensēšanu un riskantas nodarbinātības prakses izskaušanu. Arodbiedrības arī vaino Meloni valdību mēģinājumos ierobežot streika tiesības.
Protesta akcijas sākās ceturtdien plkst. 21 (plkst. 22 pēc Latvijas laika).
Šādi streiki Itālijā notiek regulāri, lai gan tie reti pilnībā paralizē sabiedrisko dzīvi.
Dzelzceļa satiksmes traucējumi piektdien ietekmēja arī dažus starptautiskos vilcienu maršrutus.