Alvis Hermanis
Alvis Hermanis
Foto. LETA/Edijs Pālens

Alvis Hermanis: Mums ir daudzas “mazās, ideālās” Latvijas, bet iedzīvotāji saka, ka pašvaldību vadītāji autoritāri un korumpēti 4

10:02, 20. marts 2026
“Man jums ir jautājums. Vakar braucu tikties ar kurzemniekiem, saruna notika Saldū. Runājām par MMN vēlēšanu likuma maiņas ideju un citām lietām. Runājot par vadītāju atbildības problēmu, minēju daudzas Latvijas pilsētas kā labo piemēru, kur veiksmīgi tiek veidotas “mazās ideālās” Latvijas. Jo vadītāji tur ir ar saimnieka atbildību,” Savā Facebook pārdomās dalās režisors Alvis Hermanis.

“Šai sarunas vietā vairāki man iebilda, ka tik smuki viss izskatās tikai no malas. Ka īstenībā viņi visi ir autoritāri, visādos veidos korumpēti un izmanto varas resursus tā, ka no viņiem vairs nevar tikt vaļā.

Es prasu – bet vai tad vietējie iedzīvotāji tik stulbi, ka neredz darba rezultātus, neprot izvērtēt, lai katrās nākamajās vēlēšanās tiktu vaļā no “sliktajiem saimniekiem”? Atbildi nesapratu.

Šeit ir mans jautājums. Kā panākt godīgu politiku un to, ka priekšā ir atbildīgs vadītājs ar saimnieka stāju? Kā savienot šīs divas lietas? Jo īpaši interesē viedoklis no tiem, kuri dzīvo Valmierā, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Ventspilī un citur, kur pilsētas plaukst, jo saimnieks ir jūtams,” viņš raksta.

