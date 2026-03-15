"To visu varu pazaudēt!" Alvis Hermanis atklāj, ka šobrīd atrodas izšķirošā dzīves situācijā
Alvis Hermanis sociālajos tīklos dalījies ar atbildi uz jautājumu, par ko viņa pēdējā laika politisko aktivitāšu sakarā aizdomājušies daudzi. Vai viņš nebaidās pazaudēt savu reputāciju?
Atbilde viņam ir skaidra: “Daži man prasa, vai es pats apzinoties, ka ar šo politisko darbošanos riskēju pazaudēt visu savu mākslinieka reputāciju? Bez šaubām, skaidrs, ka apzinos.
Esmu uz spēles šobrīd licis visas savas dzīves laikā iekrāto morālo resursu – un ja rudenī mans aicinājums negūs atbalstu, tad to visu varu pazaudēt vienā dienā.
Ja to daru, tas tikai nozīmē, ka tādas, manuprāt, ir likmes. Ja latvieši nemostas augšā, tad ekonomiski, demogrāfiski un idejiski mūs pašreizējās ierēdņu partijas ved uz kapsētu. Latvija gan jau pastāvēs, taču migranti (tāpat kā citur) pamazām pārņems varu no latviešu ierēdņiem, kuriem tagad tā pieder, un tautai būs par vēlu kaut ko iebilst.
Pie mums māksliniekiem skaitās necienīgi “nolaisties līdz politikai”. Ja es to daru, tad tikai tāpēc, ka apzinos situācijas kritisko nopietnību un nespēju but vienaldzīgs. Jā, es šobrīd upurēju savu mākslinieka reputāciju. Bet līdz ar to dodu iespēju citiem arī piedalīties un izmainīt ne tikai noteikumus, bet arī mūsu tautas likteni. Skan drusku patosīgi un kādam varbūt bezgaumīgi, bet tā tas ir.”