Seņkovs: Es ceru, ka Alvis Hermanis patiesi apzinās, cik daudz atbildības uzņemsies tālāk 0
Alvja Hermaņa ienākšana politikā un gatavošanās vēlēšanām vēl joprojām ir aktuāls temats. Viņš ir viedokļu līderis, kurā ieklausās daudz, bet ko domā teātra režisors Elmārs Seņkovs?
“Ziniet, es vairs nesekoju līdzi, godīgi sakot, Alvi Hermaņa, teiksim, šai politiskai daiļradei, ja jūs man jautājat, vai drosmīgi, jā, drosmīgi. Protams, tas ir drosmi izaicinājums, protams, un es ceru, ka Alvis Hermanis patiesi apzinās, ar ko viņš iet, ko viņš piesaka un cik daudz atbildības uzņemsies tālāk, ja tiešām viņš dabūs savu vēlētāju skaitu.
Es ceru, ka viņš nenobīsies, viņš turpinās savu politisko darbību, mēs novēlu viņam visu to labāko, bet viņam ir jāapzinās, ka viņš nevarēs apvienot šīs divas lietas – teātri un politiku. Šeit, manuprāt, uz diviem krēsliem baigi būs grūti nosēdēt,” režisors TV24 raidījumā “Dienas personība” izsakās.
