Foto: Timurs Subhankulovs
Labs jautājums! Alvis Hermanis beidzot atzinies, vai plāno kļūt par nākamo premjeru

LA.LV
9:11, 26. marts 2026
Ziņas Latvijā

Alvja Hermaņa vārds pēdējā laikā regulāri ir mediju virsrakstos. Arī viņš pats ir aktīvs sociālajos medijos, solot mainīt noteikumus. Bet kas varētu notikt tālāk? Vai Alvis plāno kļūt par nākamo premjeru?

Kokteilis
Šīs 4 zīmes piedzimst ar šo īpašo gudrību – tās izpaužas spilgtāk nekā intelektuāļi 1
Eiropas iekšienē parādījies jauns drauds: pastāv pamatotas aizdomas, ka tas var darboties Krievijas labā
“Es tādus ikdienā pērku, viss ok. Te cilvēkam par velti dod un neesot labi!” Soctīkli šūmējas par nepateicīgiem ziedojumu lūdzējiem
Lasīt citas ziņas

Skaidrību par šo tēmu vieš viņa aktuālais ieraksts sociālajos tīklos.

Alvis raksta: “Jautājums: kurš būs MMN premjerministra kandidāts?

CITI ŠOBRĪD LASA
“Putins šobrīd nevēlas pieņemt riskantus lēmumus.” Politologs skaidro, kāpēc uzbrukums Baltijas valstīm ir maz ticams
Nenodzēsta cigarete un traģisks ugunsgrēks – Limbažu novadā bojā gājuši divi cilvēki
Latvijā ielido drons, bet no atbildīgajām iestādēm – klusums. NBS komandieris atklāj, kāpēc iedzīvotāji netika apziņoti

Atbilde: konkurss uz MMN MP vietu ir sācies un beigsies, tiklīdz mēs atradīsim cilvēku, par kuru būs pārliecība, ka viņš(a) visefektīvāk un drosmīgāk mācēs realizēt mūsu izvirzītos mērķus – vēlēšanu likuma nomaiņu un valsts pārvaldes ģenerāltīrīšanu.

Šai fāzē esmu uzņēmies būt par līderi un no atbildības neizvairīšos, taču manas ambīcijas ir nevis kļūt par prezidentiem vai premjeriem, bet izveidot legālu platformu, kas dod IESPĒJU pulcēt latviešus, kam dūša un sirds pareizā vietā. Svarīgi, lai mūsu premjera kandidāts vispār nedomātu pārvēlēšanu kategorijās, jo te būs vajadzīgs “dzelzgriezējs” ideālists, kurš domās 200% par kopīgām ilgtermiņa interesēm un 0% par savām personīgajām. Tādu mums vēl nav bijis.

Ja gadījumā tāds cilvēks netiks atrasts, tad darīšu to pats. Bet kā teicu – konkurss ir sācies un tajā var piedalīties katrs. Starpkaru laikos bija neskaitāmi ne tikai kultūras cilvēki, bet arī tautsaimnieki, kuriem sirds dega par Latviju. Vai tādi ir arī mūsdienās? Labs jautājums, uz kuru atbildi mēs uzzināsim drīz.

MĒS MAINĀM NOTEIKUMUS.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Spēlītes ir beigušās!” Musulmaņu lūgšanas uz Rīgas ietves raisa sašutumu, Alvis Hermanis mudina nekavējoties rīkoties
Alvis Hermanis: Mums ir daudzas “mazās, ideālās” Latvijas, bet iedzīvotāji saka, ka pašvaldību vadītāji autoritāri un korumpēti
“To visu varu pazaudēt!” Alvis Hermanis atklāj, ka šobrīd atrodas izšķirošā dzīves situācijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.