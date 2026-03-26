Labs jautājums! Alvis Hermanis beidzot atzinies, vai plāno kļūt par nākamo premjeru
Alvja Hermaņa vārds pēdējā laikā regulāri ir mediju virsrakstos. Arī viņš pats ir aktīvs sociālajos medijos, solot mainīt noteikumus. Bet kas varētu notikt tālāk? Vai Alvis plāno kļūt par nākamo premjeru?
Skaidrību par šo tēmu vieš viņa aktuālais ieraksts sociālajos tīklos.
Alvis raksta: “Jautājums: kurš būs MMN premjerministra kandidāts?
Atbilde: konkurss uz MMN MP vietu ir sācies un beigsies, tiklīdz mēs atradīsim cilvēku, par kuru būs pārliecība, ka viņš(a) visefektīvāk un drosmīgāk mācēs realizēt mūsu izvirzītos mērķus – vēlēšanu likuma nomaiņu un valsts pārvaldes ģenerāltīrīšanu.
Šai fāzē esmu uzņēmies būt par līderi un no atbildības neizvairīšos, taču manas ambīcijas ir nevis kļūt par prezidentiem vai premjeriem, bet izveidot legālu platformu, kas dod IESPĒJU pulcēt latviešus, kam dūša un sirds pareizā vietā. Svarīgi, lai mūsu premjera kandidāts vispār nedomātu pārvēlēšanu kategorijās, jo te būs vajadzīgs “dzelzgriezējs” ideālists, kurš domās 200% par kopīgām ilgtermiņa interesēm un 0% par savām personīgajām. Tādu mums vēl nav bijis.
Ja gadījumā tāds cilvēks netiks atrasts, tad darīšu to pats. Bet kā teicu – konkurss ir sācies un tajā var piedalīties katrs. Starpkaru laikos bija neskaitāmi ne tikai kultūras cilvēki, bet arī tautsaimnieki, kuriem sirds dega par Latviju. Vai tādi ir arī mūsdienās? Labs jautājums, uz kuru atbildi mēs uzzināsim drīz.
MĒS MAINĀM NOTEIKUMUS.”