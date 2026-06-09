VIDEO. “Parakstot sadarbības līgumu, bijām vienisprātis!” Kulbergs un Zelenskis Tallinā vienojas sadarboties dronu jomā 0
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notiekošā Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) samita laikā Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja abu valstu vienošanos par visaptverošu sadarbību aizsardzības jomā, nodrošinot Ukrainas pieredzes pārņemšanu gaisa telpas aizsardzībai pret dronu uzbrukumiem, aģentūrai LETA pavēstīja Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
Vienošanās ietvaros Ukraina apņēmusies sniegt atbalstu ekspertīzes pārnesē, it sevišķi bezpilotu sistēmu un pretgaisa aizsardzības kontekstā, daloties ar Ukrainas unikālo militāro un civilo pieredzi.
Ukraina ar parakstīto vienošanos sola arī atbalstu produktu eksportam, lai paplašinātu Nacionālo bruņoto spēku spējas.
Gadījumos, kad tiks sniegts atbalsts Ukrainas industrijai, puses izskatīs kopražošanas, lokalizācijas un tehnoloģiju pārneses iespējas. Vienošanās pausta apņemšanās attīstīt abpusēju sadarbību starp Latviju un Ukrainu.
Savukārt Latvija sniegs politisko atbalstu Ukrainas ceļā uz NATO un Eiropas Savienību, plānoti Latvijas militārās industrijas produktu ziedojumi, Nacionālo bruņoto spēku ekipējums un Ukrainas karavīru apmācība, kā arī ieguldījumi starptautiskos fondos, tostarp PURL.
Papildus tam vienošanās paredz jaunu sadarbības dimensiju – iepirkumus no Ukrainas militārās industrijas, stiprinot abu valstu militāri industriālo partnerību.
Kulbergs uzsver, ka Ukraina šobrīd vislabāk pasaulē zina, kā cīnīties pret droniem. Viņš norāda, ka parakstītā vienošanās ļaus stiprināt Latvijas pretdronu aizsardzības spējas. “Parakstot sadarbības līgumu, bijām vienisprātis, ka vienošanās izpildē abu valstu aizsardzības spēki cieši sadarbosies, jo dalīšanās zināšanās, pieredzē un resursos ļauj mums būt daudz efektīvākiem savas valsts aizsardzības stiprināšanā,” sacīja Latvijas premjers.
Pēc Švernas sniegtās informācijas, vienošanās militārā atbalsta būtiskākie elementi ir Latvijas turpmāka sadarbība ar Ukrainu jaunu militāro tehnoloģiju pētniecībā un izstrādē, atbalsta sniegšana Ukrainai turpmāko 10 gadu periodā, par konkrētu veidu un apjomu lemjot katru gadu atsevišķi.
Tāpat vienošanās paredz arī sadarbību izlūkošanas informācijas apmaiņā, eksportu licenču nodrošināšanu iepirkumiem Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, sadarbību pēc kara, tostarp, pieredzes apmaiņa un sadarbība Ukrainas atjaunošanā, īpaši tādas ar aizsardzību saistītās infrastruktūras atjaunošanā kā komunikācijas tīkli, loģistikas infrastruktūra un militārās industrijas iekārtas.
Jebkādas budžeta saistības no Latvijas puses tiks nodrošinātas tikai ar skaidru valdības un, kad nepieciešams, arī Saeimas apstiprinājumu, uzsver Šverna.
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu samita laikā Ministru prezidents @AndrisKulbergs un Ukrainas prezidents @ZelenskyyUa parakstīja vienošanos par visaptverošu sadarbību aizsardzības jomā, nodrošinot Ukrainas pieredzes pārņemšanu gaisa telpas aizsardzībai pret dronu uzbrukumiem. 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/eLbijyQohS
— Valdības māja (@Brivibas36) June 9, 2026
My first meeting with the new Prime Minister of Latvia, @AndrisKulbergs, and an important result for our countries – we signed a Drone Deal. These are concrete things to strengthen our joint defense and co-production, and, importantly, this also means Ukraine’s expertise and… pic.twitter.com/KWVARKw6yY
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026