“Tas ir tas pats, kas kādreiz bija Maskavas nami!” Slaidiņš skaidro, kā Krievija Āfrikas “iekarošanai” izmanto UNESCO naivumu 0

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LA.LV
16:33, 9. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievija arvien aktīvāk cenšas nostiprināt savu ietekmi Āfrikā, izmantojot ne tikai politiskus un ekonomiskus instrumentus, bet arī starptautiskas organizācijas un informācijas telpu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mediju videi un sabiedriskās domas veidošanai.

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Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” runāja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot Krievijas darbības Āfrikas valstīs. “Krievi izmanto UNESCO, lai veicinātu savas intereses Āfrikā,” sacīja Slaidiņš.

Viņš salīdzināja šo pieeju ar savulaik daudzviet pasaulē izveidotajiem Maskavas namiem, kas kalpoja Krievijas ietekmes stiprināšanai ārvalstīs, caur kuriem būtībā gāja Krievijas propaganda un šī maigā vara.

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Pēc viņa teiktā, arī UNESCO aktivitātes šajā gadījumā tiek izmantotas kā instruments Krievijas interešu virzīšanai. “It kā tiek sniegts atbalsts, bet galvenais uzsvars ir mērķtiecīgi ietekmēt Āfrikas mediju vidi, uzsākot kampaņu labvēlīgu naratīvu uzspiešanai,” skaidroja Slaidiņš.

Viņš piebilda, ka Āfrika Krievijai ir svarīga arī citu iemeslu dēļ. “Āfrikā taču var vervēt algotņus. Tāpēc tas viss ir savstarpēji saistīts,” sacīja NBS majors.

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