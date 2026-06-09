Ekrānšāviņš no “X”

“Dizaina degradācija Saulkrastu centrālajā pludmalē.” Vietējie skarbi vērtē tieši skaistāko risinājumu – kāpēc? 0

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LA.LV
17:30, 9. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Sociālajos tīklos diezgan plašu rezonansi vietējā kopienā un arī plašākā publikā guvis publicētais ieraksts ar attēliem par Saulkrastu centrālās pludmales labiekārtojumu un tā izmaiņām.

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Tur tiek salīdzināti 2014. gada dizaina soli un dēļu celiņa izskats ar pašreizējo situāciju pēc nesen veiktajiem remontdarbiem. Tolaik šis veikums saņēma atzinību dizaina konkursos – elegantas, modernas koka konstrukcijas ar sarežģītu ģeometriju, slīpām līnijām un estētiskiem elementiem, kas lieliski iekļāvās vidē.

Tagad to vietā pēc “eiroremonta” redzami vienkāršāki, masīvi koka soli un standarta dēļu segums – risinājums, ko daudzi dēvē par “praktiskāku”, bet citi par “degradāciju”.

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Diskusijā zem ieraksta daļa komentētāju atbalsta jauno risinājumu, norādot uz praktiskumu: vecais dizains bija skaists, bet neērts – šķirbās sprūda apavi, bērnu ratiņi un spieķi, ziemā krājās sūnas un netīrumi. Jaunie soli ir masīvāki, ērtāki sēdēšanai un, iespējams, lētāki uzturēšanā. “Galvenais ir funkcionalitāte pludmalē, nevis dizains vizualizācijām,” uzsver vairāki komentētāji.

Savukārt kritiķi žēlojas par estētikas zudumu: no balvas cienīga dizaina līdz standarta “eiroremonta” izskatam. Zudis unikālais, modernais tēls, kas kādreiz izcēla Saulkrastus. Daudzi norāda, ka vieta zaudējusi savu “wow” efektu.

Lūk, ieskats komentāru izlasē!

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