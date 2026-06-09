“Dizaina degradācija Saulkrastu centrālajā pludmalē.” Vietējie skarbi vērtē tieši skaistāko risinājumu – kāpēc? 0
Sociālajos tīklos diezgan plašu rezonansi vietējā kopienā un arī plašākā publikā guvis publicētais ieraksts ar attēliem par Saulkrastu centrālās pludmales labiekārtojumu un tā izmaiņām.
Tur tiek salīdzināti 2014. gada dizaina soli un dēļu celiņa izskats ar pašreizējo situāciju pēc nesen veiktajiem remontdarbiem. Tolaik šis veikums saņēma atzinību dizaina konkursos – elegantas, modernas koka konstrukcijas ar sarežģītu ģeometriju, slīpām līnijām un estētiskiem elementiem, kas lieliski iekļāvās vidē.
Tagad to vietā pēc “eiroremonta” redzami vienkāršāki, masīvi koka soli un standarta dēļu segums – risinājums, ko daudzi dēvē par “praktiskāku”, bet citi par “degradāciju”.
Diskusijā zem ieraksta daļa komentētāju atbalsta jauno risinājumu, norādot uz praktiskumu: vecais dizains bija skaists, bet neērts – šķirbās sprūda apavi, bērnu ratiņi un spieķi, ziemā krājās sūnas un netīrumi. Jaunie soli ir masīvāki, ērtāki sēdēšanai un, iespējams, lētāki uzturēšanā. “Galvenais ir funkcionalitāte pludmalē, nevis dizains vizualizācijām,” uzsver vairāki komentētāji.
Savukārt kritiķi žēlojas par estētikas zudumu: no balvas cienīga dizaina līdz standarta “eiroremonta” izskatam. Zudis unikālais, modernais tēls, kas kādreiz izcēla Saulkrastus. Daudzi norāda, ka vieta zaudējusi savu “wow” efektu.
Lūk, ieskats komentāru izlasē!
tik labi bija pic.twitter.com/FviOoS5UeR
— Oskars Miķelsons (@ooosits) May 31, 2026
Kur tur ir degradācija? Celiņi tagad ir, kā saka, piekļūstamāki. Škirbās varēja iesprūst bērnu ratiņu un ratiņkrēslu riteņi, varēja nolūzt atbalsta spieķi un nūjošanas nūjas.
— Baiba Bicēna (@BaibaBicena) May 31, 2026
Štrunts par benčikiem, bet pa to agrāk ar plikām kājām staigāt bija mocības, sīkajam pat riskē pēdiņas iesprūst. Progresīvi
— Oskaronkulis (@Oskaronkulis) May 31, 2026
Būtu modālais filtrs dizainisks – būtu brēkšana par izmaksām 😉
To skatu bojā tā ceļazīme, savādāk jau pat ļoti ok.
— Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) May 31, 2026
un tādēļ sanagloja tādus "skaistus" soliņus 💀
— Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) June 1, 2026
Pieredze rāda, ka cilvēki ignorē atkritumu tvertnes, kas atrodas tālāk par 2m😓
— Māra Manson (@Madarmara) May 31, 2026
Smuki līdz brīdim, kamēr jāsāk apsaimniekot. Vēl neizbēgami sāks nākt atblāzma, kāpēc vietās ar blīvu gājēju plūsmu nedrīkst stādīt biezus krūmus un kāpēc 90-tajos tie tika izgriezti, un attīstība metīs kārtējo cilpu.
— Peleks Vilks (@AivarsVilks) May 31, 2026