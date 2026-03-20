"Spēlītes ir beigušās!" Musulmaņu lūgšanas uz Rīgas ietves raisa sašutumu, Alvis Hermanis mudina nekavējoties rīkoties
Rīgā novērotais skats ar musulmaņiem, kas bija nolēmuši nodoties lūgšanām uz ietves, izraisījis plašu rezonansi sabiedrībā un arī asas reakcijas publiskajā telpā. Kamēr Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu un politiķi aicina izvērtēt notikušo, Jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis sociālajos tīklos nācis klajā ar skaļu paziņojumu, uzsverot, ka šis ir “pavērsiena punkts Latvijas liktenim”.
Alvis Hermanis sociālo tīklu platformā “Facebook” raksta: “Tas, kas šodien notika Purvciemā, Dārzciemā ir pavērsiena punkts Latvijas liktenim. Visi, kas redzējuši video par masveida Ramadāna rituālu, saprot, ka spēlītes ir beigušās.
Šodien, šis ir kritiskais brīdis arī visiem latviešu māksliniekiem, kultūras darbiniekiem, arī garīdzniecībai. Visiem, kuri strādā ar garīgām lietām un atbildīgi par tautas garīgo nākotni.
Es vēršos pie visiem jums, kuri ir publiskas personas un kuru vārdos ieklausīsies. Es vēršos pie visu teātru aktieriem, arī JRT aktieriem. Jo īpaši – vīriešiem.
Šis ir izšķirošs brīdis mūsu tautai un te stilīga klusēšana jau būs nicināma un nepiedodama. Jums visiem ir skaļi jāpieprasa prezidenta un valdības atbildība nekavējoties pārtraukt migrācijas vilni, kas sācies.
Jums jāuzņemas beidzot atbildība! Ja jūs visi tagad iznāksiet laukā un pateiksiet to publiski, tas mūs vēl var glābt.”
Jau vēstījām, ka Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par musulmaņu masveida lūgšanos uz ietves Pļavniekos, liecina policijas paziņojums vietnē “X”.
Policija informē, ka plašāku informāciju būs iespējams sniegt pēc notikušā apstākļu skaidrošanas.
Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) aģentūrai LETA norādīja, ka saistībā ar notikušo plānojot vērsties Valsts drošības dienestā, lai tas veiktu pārbaudi.
Reliģisko organizāciju likums nosaka, ka reliģisko darbību publiskās vietās var veikt tikai reliģiskās organizācijas ar pašvaldību piekrišanu. Veicot reliģisko darbību, nedrīkst pārkāpt sabiedriskās kārtības noteikumus.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka šonedēļ Londonas Trafalgaras laukumā notika ramadāna pasākums.
Lielbritānijas sabiedriskās domas aptaujās līderpozīcijās esošās labējās partijas “Reform UK” līderis Naidžels Farāžs solījis, ka gadījumā, ja kļūs par premjerministru, valstī tiks aizliegtas musulmaņu lūgšanas vēsturiskās vietās.