“Izlaidumu laiks ir ļoti dārgs – skola pieprasīja samaksāt vairākus simtus skolotāju banketam…” Direktora viedoklis par šo situāciju 1

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LA.LV
16:24, 9. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Tuvojoties dažādu izglītības iestāžu izlaidumu sezonai, ik gadu aktualizējas jautājums par papildu izmaksām, kas gulstas uz vecāku pleciem. Viena no diskutablākajām tēmām ir skolotāju cienāšana vai pat banketu finansēšana no skolēnu ģimeņu līdzekļiem.

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TV24 raidījumā “Uz līnijas” Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis pauda viedokli, ka šāda prakse ir ļoti sensitīvs ētikas jautājums un skolām nevajadzētu būt tām, kas nāk klajā ar iniciatīvu lūgt vecākiem finansēt skolotāju svinības.

Komentējot raidījuma skatītāja iesūtīto situācijas aprakstu, kad kādas skolas vecākiem ticis lūgts samaksāt vairākus simtus eiro skolotāju banketam, Priekulis norādīja, ka viņa vadītajā skolā šāda pieeja netiek īstenota. “Ziniet, tas ir ētikas jautājums. Mēs tā nedarām,” sacīja direktors.

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Viņš skaidroja, ka skolā darbojas atbalsta biedrība, kurā vecāki var veikt brīvprātīgas iemaksas. Taču skolotāji paši neuzrunā vecākus ar lūgumiem finansēt viņu svinības. Pēc Priekuļa teiktā, jau pirms vairākiem gadiem skolā pieņemts lēmums ētisku apsvērumu dēļ izvairīties no šādas prakses.

Direktors gan atzina, ka atsevišķos gadījumos paši vecāki var izrādīt iniciatīvu un vēlēties sarūpēt nelielu cienastu. Ja kāda vecāku darba grupa izsaka šādu priekšlikumu, skolas pārstāvji mudina noskaidrot arī pārējo vecāku viedokli.

Priekuļa ieskatā pieņemams ir simbolisks risinājums – piemēram, kafija un neliels uzkodu galds. “Pie kafijas nopērk kādus garšīgus kliņģerus – tā minimāli,” viņš skaidroja.

Runājot par izlaidumu organizēšanu, direktors norādīja, ka skolotājiem šī diena bieži vien ir īpaši saspringta. Daudzās skolās notiek vairāki izlaidumi pēc kārtas, un pedagogi tajos piedalās visas dienas garumā.

“Mums bieži vien ir trīs izlaidumi vienā dienā. Tāpēc skolotājs starp izlaidumiem iedzer kafiju, apēd kādu maizīti vai pīrāgu,” sacīja Priekulis. Viņš uzsvēra, ka tas nav stāsts par greznām svinībām, bet gan par elementāru iespēju pedagogiem paēst un atvilkt elpu starp pasākumiem.

Noslēgumā Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors vēlreiz akcentēja, ka galvenais jautājums ir iniciatīvas avots. Ja vecāki paši vēlas pateikties skolotājiem un par to vienojas savā starpā, tā ir viņu izvēle. Savukārt skolai nevajadzētu būt tai, kas rosina šādu finanšu vākšanu.

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