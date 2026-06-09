Dunduru pļavas Ķemeru Nacionālajā parkā.
Dunduru pļavas Ķemeru Nacionālajā parkā.
Foto: Pēteris Apinis

“Cilvēki domā, ka sāksies tveice…” Meteorologs Bergšteins nāk klajā ar prognozi šai vasarai 0

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LA.LV
13:19, 9. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Tapis zināms, kāda, visticamāk, būs šī vasara.

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Runājot par sezonālajām prognozēm, jāņem vērā, ka tās neatspoguļo precīzus laikapstākļus konkrētās dienās, bet gan raksturo kopējās tendences ilgākā laika posmā.

“Skatāmies tendences – būs siltāks, aukstāks vai vējaināks, nekā mums normāli ir vasarā. Šī brīža prognozes rāda, ka visa vasara, sevišķi vasaras otrā puse, varētu būt siltāka par normu. Un tas bieži tiek pārprasts. Ja reiz siltāk par normu, tad cilvēki domā, ka sāksies karstums, tveice. [..] Bet tas nozīmē, ka pastāv lielāka varbūtība siltuma viļņiem,” skaidro TV3 raidījuma “900 sekundes” laika ziņu moderators Martins Bergšteins.

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Viņš norāda, ka pašreizējās prognozes rāda, ka šovasar lielāka iespējamība ir siltuma viļņiem nekā aukstuma viļņiem. Vienlaikus tas nenozīmē, ka visa vasara būs vienmērīgi karsta – starp saulainām un tveicīgām dienām gaidāmi arī vēsāki, lietaināki posmi.

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