Lieldienu tirdziņš Mežaparkā. Foto: Zane Bitere/LETA

Ielu tirgotājiem Rīgā ievieš jaunas prasības: lēmums ir pieņemts, kas amatniekiem liek atvērt maku lielākiem tēriņiem







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ielu tirgotājiem Rīgā tagad prasa tumšas krāsas nojumes, viņi neizpratnē par tik krasu noteikumu maiņu.

“Latvijas Biznesam” kļuvis zināms, ka amatnieki un mājražotāji, kuri regulāri piedalās ielu tirdziņos, šogad saskārušies ar jauniem noteikumiem, kas rada papildu izdevumus un apdraudot tirdziņu organizēšanu.

Šī gada sākumā stājušās spēkā izmaiņas Rīgas domes (RD) saistošajos noteikumos Nr. 43 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, un papildus tiem savas prasības izvirza arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Ņemot vērā visus šos jaunievedumus un prasības, organizēt tirdziņus Rīgas vēsturiskajā centrā faktiski ir neiespējami, pavēstīja SIA “Sweet Travel Latvia”, kas strādā ar preču zīmi “My Expo”, valdes locekle un Latvijas Gadatirgu un tirgotāju asociācijas valdes locekle Maira Ādmine.

Vislielāko tirgotāju un “My Expo” sašutumu raisījis fakts, ka RD Attīstības departaments kā obligātu noteicis no 2023. gada Rīgas parkos un dārzos, piemēram, Vērmanes dārzā, Esplanādē un citviet, tirgotājiem stendu iekārtošanai izmantot tumšas krāsas nojumes ar konkrētu krāsas kodu un kuru izmērs ir divi reiz divi metri. Turklāt visām nojumēm esot jābūt vienādam nostiprināšanas veidam, vienādam uzņēmuma logotipa nosaukuma izvietošanas laukumam un apgaismojumam nojumē. Vēl viena prasība – sliktos klimatiskos laika apstākļos atļauts papildus aizklāt vienu sānu plakni iepriekš noteiktā veidā.

Nav samērīgas, nav izpildāmas

“Ikviens tirgotājs un “My Expo” piekrīt, ka tirdziņos ir jābūt vienotam stilam un dizainam, kas līdz 2022. gada nogalei tika ievērots. Tirgotāji izmantoja baltas krāsas nojumes, kā to noteica RD Attīstības departaments. Taču jaunās prasības nav nedz samērīgas, nedz izpildāmas,” uzsver Maira Ādmine. Tirgotāji saka, ka tumšas krāsas nojumes ir nedraudzīgas ikvienai precei, jo tumšā krāsa maina apgaismojumu un kropļo preču krāsu. Vasaras karstumā neesot iespējams stāvēt zem tumšas krāsas nojumes, jo tā sakarst. Turklāt tumšas krāsas nojumē arī saulainā dienā jāizmanto papildu apgaismojums, lai preci vai produktu labāk demon­strētu.

Atļautie nojumes izmēri esot par mazu, un tajā nevarot izvietot visas preces, ko piedāvā tirgotājs. Maira Ādmine atklāj, ka, apzinot kompānijas, kuras Latvijā piedāvā nojumes, kas atbilstu jaunajām prasībām – izmēriem un krāsu kodiem, izrādījies, ka noliktavā šobrīd ir pieejamas tikai 11 šādas nojumes un nav zināms, kad uz Latviju varētu piegādāt nepieciešamo skaitu nojumju vajadzīgajā krāsā.

Tā tirgotājiem būšot jau trešā vai ceturtā telts, jo katrs tirdziņu organizētājs konkrētā tirdziņā Rīgā prasot citas krāsas nojumi. Tirgotājiem ir jau dzeltenas un zaļas krāsas nojumes, kā arī baltas, jo pirms diviem gadiem RD Pilsētas attīstības departamenta prasība bija visos Rīgas pilsētā organizētajos tirdziņos izmantot tikai baltas krāsas nojumes, bet uz Tērbatas ielas – baltus saulsargus.

M. Ādmine uzsver, ka daudzi tirgotāji pašreiz kavējas iegādāties jaunas teltis, jo neesot pārliecības, ka pēc mēneša vai pusgada atkal netiks izdota jauna prasība attiecībā uz nojumes krāsu. “My Expo” lūgusi ieviest pārejas periodu, lai tirgotāji varētu un paspētu iegādāties noteiktās krāsas nojumes, bet saņemts atteikums. M. Ādmine piebilst, ka lielākajā daļā Latvijas pašvaldību ir prasība tirdziņos izmantot baltas krāsas nojumes.

Tieši šādas krāsas nojumes esot vairāk nekā 90% no visiem vietējiem amatniekiem un mājražotājiem, tāpēc būtu loģiski izmantot tās. Visticamāk, tādas tikšot lietotas arī gaidāmajos Dziesmu un deju svētkos.

Atsaucas uz vēsturisko centru

Ko par situāciju saka pašvaldības speciālisti? Kā skaidro RD pārstāvis Kaspars Līcītis, pirmais amatnieku tirdziņš Vērmanes dārzā tika organizēts 2020. gadā, izmantojot Vērmanes dārza teritoriju aptuveni reizi mēnesī, un pēc aptuveni gada ar tirdzniecības organizēšanu pievienojās otrs komersants, veidojot tāda paša koncepta un izvietojuma tirdzniecības organizēšanu, kas skaitliski ievērojami palielina tirdziņa skaitu un Vērmanes dārza parka noslodzi, kura primārā funkcija ir rekreācija.

Abi komersanti pirms pirmā tirdzniecības pasākuma esot iepazīstināti ar informāciju, ka tirdziņi Vērmanes dārzā ir pagaidu risinājums uzņēmēju atbalstam Covid-19 ierobežojumu laikā un primitīvais risinājums ar baltām teltīm nav ilglaicīgi atbalstāms, ņemot vērā Vērmanes dārza ekskluzīvo novietojumu Rīgas vēsturiskajā centrā, kas ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Līdzīgi kā citiem labiekārtojuma elementiem šajā teritorijā – laternām, soliņiem, informatīvajām zīmēm, atkritumu tvertnēm, arī visiem pilsētvidē novietojamiem elementiem, pie kuriem pieskaitāms arī ielu tirdzniecības vietu aprīkojums, ir jābūt Rīgas vēsturiskā centra teritorijai noteiktajā izskatā un parku celiņu platumiem atbilstošā izmērā – tas labi iegultos Rīgas pilsētvidē un vēsturiskā parka ainavā, to papildinātu un neradītu tirgus iespaidu, saka RD pārstāvis. Viņš piebilst, ka tirgotāji apgalvojuši, ka šie nosacījumi un izvirzītās prasības ir saprotamas un ka tās tiks izpildītas.

Katru reizi, izsniedzot tirdzniecības atļauju komersantiem, tika rakstiski nosūtīti nosacījumi par vizuālajām prasībām un atgādināts par nosacījumu izpildi, taču netika strādāts pie attīstības, skaidro RD pārstāvis.

Nesagaidot reālus priekšlikumus no organizētājiem, 2022. gadā, vēl pirms uzņēmuma “Rīgas meži” izsoles par īslaicīgās tirdzniecības organizēšanu Vērmanes dārzā, Esplanādes parkā un Mežaparkā, sasaukta darba grupa, kurā piedalījās vairāku departamentu pārstāvji, to skaitā no pilsētas arhitektu biroja, un vienprātīgi nolemts, ka baltās teltis ir jānomaina ar Rīgas vēsturiskā centra teritorijai stilistiski atbilstoša dizaina un parku celiņu platumiem atbilstoša izmēra aprīkojumu.

Darba grupas pārstāvju ieskatā, teltīm izvēlētie universālie pelēkie toņi veidošot patīkamu un acij tīkamu ainavu, mazinot tirgus laukuma iespaidu. Faktiski tas nozīmē tikai vienu – lēmums ir pieņemts un amatniekiem jāatver maks lielākiem tēriņiem.