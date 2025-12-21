“Jo nabadzīgāka valsts, jo tā ir nedrošāka!” Rajevskis brīdina, ka sliežu nojaukšana neko neglābs 35
Filips Rajevskis, politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs, TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda viedokli par iespējamo sliežu nojaukšanu Krievijas pierobežā.
Kā jau iepriekš vēstīts, vairākām Latvijas ministrijām un drošības iestādēm ir uzdots līdz gada beigām sagatavot atzinumu par to, kādu ietekmi Latvijai radītu sliežu nojaukšana Krievijas pierobežā. Savu viedokli šajā jautājumā pauda arī politologs Rajevskis, kurš norādīja, ka jautājums ir ļoti sarežģīts.
Akcentējot drošības jautājumu, politologs sacīja, ka, viņaprāt, sliežu demontēšana nenozīmētu, ka mēs sevi pasargātu.
“Dzelzceļa tīkls tika būvēts PSRS. Mūsu dzelzceļš vispār ir būvēts vēl cara laikā – dažas līnijas, un līdz ar to mēs esam integrāla sastāvdaļa. Tāda pati sastāvdaļa ir Lietuva un Igaunija. (..) Un tad vēl ir Kaļiņingrada, kur ir kaut kādas, es saprotu, ļoti nopietnas saistības tiem pašiem lietuviešiem – viņi nedrīkst kavēt, viņi var kaut ko regulēt, bet tā pa īstam kavēt tos dzelzceļa pārvadājumus uz Kaļiņingradu nevar, jo tās ir starptautiskas saistības,” norāda Rajevskis.
Politologs uzsvēra: “Šādā situācijā, ja grib to Krieviju izolēt un izslēgt, tad viss ir jānojauc. Vai uz to ies? Es domāju, ka neviens uz to īsti neies, jo ir arī vēl Eiropas saistības, Eiropas attiecības ar visām šīm valstīm – ar Kazahstānu, ar Uzbekistānu. Tur ir arī Eiropas vienošanās par šo tirdzniecību, ka mēs atbalstām arī Eiropas Savienības līmenī. Arī Eiropas Savienībai tās kravas ir vajadzīgas.
Šī ir stipri sarežģītāka lieta, nekā vienkārši rīt nojaucam, norokam un viss – sliedes vairāk nav. Tad tās kravas ies apkārt un ies pa citiem ceļiem.
Jo nabadzīgāka valsts, jo tā ir nedrošāka – jo bagātāka, tā ir drošāka. Mēs varam vairāk tērēt savai aizsardzībai.”