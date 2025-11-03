“Apetīte rodas ēdot. No rīta, vakarā, vēl pa vidu…” Magone pārliecināta, ka seksam nav jābūt pēc noteikta grafika 0
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone kopā ar savu jauno kavalieri Edgaru šiverē pa Magones saimniecību, darot dažādus mājas darbus. Saruna ievirzās par to, kāda varētu būt abu darbu sadale ikdienā un arī tuvību – cik reizes nedēļā tā būtu pieņemama?
Magones jaunais kavalieris Edgars ir ciemos pie Magones, un abi kopā dara dažādus saimniecības darbu. Edgars ieinteresējas, kāda varētu būt mājas darbu sadale ikdienā – kas tad ietilptu katra pienākumos, uz ko Magone atbild: “Es nesaprotu. Nu tu redzi, ko es daru – pati visu daru. Vai tu ņem daļu no tā, vai krausi man vēl – es nezinu, stāsti, piedāvā.”
Edgars gan uzreiz norāda: “Es ceru, ka tu esi pamanījusi, ka es nevis mēģinu kraut tev virsū, bet gan kraut nost.” Magonei ir jāpiekrīt – Edgars tiešām viņai palīdz. Nesis gan gāzes balonu, gan maisus, gan zāli pļāvis, bet visvairāk Edgara rokas un palīdzība noder darbos, kurus Magone pati nevar paveikt – skrūvēt, urbt, griezt, asināt, nu, piemēram, pielikt aizkaru stangu.
Magone uzsver: “Es negribu pat sākt, jo tad es zinu, liktenis dos man darīt, jo viņš redz – o, tu vari pati. Tāpat jūs ar mašīnām man visi bāžaties – kāpēc tu nebrauc? Tāpēc, ka es sākšu braukt, tad man būs jābrauc uz darbu, un sāksies – ā, saulīt, atbrauc tur un šur un moš tu mani vari aizvest vēl kaut kur. Es zinu, kā tas sākas, un es negribu. Man vajag mieru arī kaut kad. Pārgurusi no darba, vēl braucu, atbraucu mājās, man ir kūts, sīči, vīrs brēc – a kur ta maigums? Ejiet tak jūs visi ieskrieties.”
Tā nu saruna ievirzās par tuvību, un Edgars neslēpj, ko viņš par šo jomu domā: “Maigums un mīļošanās ir attiecību neatņemama sastāvdaļa gan vīrietim, gan sievietei. Jo gan vīrietis, gan sieviete grib justies mīlēti, gribēti, apčubināti un loloti.”
Magonei interesē, cik tad bieži Edgars vēlētos tikt apčubināts, uz ko atbilde ir pavisam vienkārša: “Ir tāds teiciens – apetīte rodas ēdot.”
Magone to tulko pa savam: “Sāksi ar reizi nedēļā, tad jau trīs un tad jau katru dienu piecreiz. No rīta, vakarā, vēl pa vidu kaut ko.” Edgars gan nomierina Magoni, ka ar reizi dienā jau būtu gana, nu varbūt divām.
Magone noslēdz šo tēmu, rezumējot: “Manā skatījumā lauku romance var būt jebkur un jebkurā brīdī, nav jāskrien pēc saraksta – sekss mums septiņos, deviņos kas tur vēl, bučoties drīkst tad un kad. Tā te nenotiek. Es dzīvoju pēc iedvesmām vai pēc emociju saskaņām.”