Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Magone satiekas ar Edgaru, kuru iepazinusi viņas rīkotajā mīlas nometnē. Abi pavada kopā dienu, ļaujoties gan romantikai, gan tuvākai iepazīšanai. Edgars spēris nozīmīgu soli – viņš aicina Magoni pie sevis uz mājām, raksta 1188.

Magones viesošanās Rīgā gan neiztiek bez kāda asāka komentāra. Viņa ironiski pievēršas galvaspilsētas videi un, atsaucoties uz sociālajos tīklos saņemtajiem pārmetumiem par saviem dzīves apstākļiem, norāda – “Rīgā uz ielām arī netrūkst atkritumu”.

Kad abi “balodīši” nonāk Edgara mājās, Magone nekavējoties pārņem iniciatīvu – viņa aicina Edgaru parādīt, kur nolikt jaku un kur var nomazgāt rokas. Rādot labierīcības, Edgars norāda arī uz tualetes papīru, piebilstot, ka “šo vajag izmantot”, jo pārējie esot paredzēti citiem cilvēkiem.

Magonei sejā uzplaiksnī īsa neizpratne – viņa vaicā, vai pie Edgara bieži viesojas citas sievietes. Un tad atklājas pārsteigums – viņš nedzīvo viens, bet kopā ar vēl divām dāmām! Magone uz brīdi paliek mēma.

“Man mazliet ir kultūršoks – kā pusmūža nobriedis vīrietis it kā dzīvo vēl ar kolēģēm blakus istabā! Kā var dzīvot kā kojās! 20 gadus viņš ir iepalicis no attīstības un dzīves, man liekas. 20 gados tas būtu okey, bet ne jau 45! skarba savos izteikumos ir Magone.

Jau iepriekš vēstījām, ka randiņā ar Edgaru Magone atklāja, ka Edgars ir bijis ciemos pie viņas vēl vienu reizi pēc “mīlas nometnes”. Viņa to arī dokumentējusi, piemetinot, ka Edgars laipni piedāvājies palīdzēs ikdienas darbos, ko viņa ļoti novērtē.

Edgars iepazinies arī ar viņas bērniem, un arī par to Magone ir priecīga.

