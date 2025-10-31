“Man patīk palutināt Magoni!” Kavalieris Edgars jau vairs neslēpj jūtas 0
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone ar savu jauno kavalieri Edgaru devusies iepirkties uz Gulbenes Depo. Izvēloties lietas, Magone savas prioritātes vērtē prātīgi – vai labāk kādu saldējumu atļauties, vai kaut ko no saimniecības lietām. Uzzinājusi, ka šoreiz par pirkumiem maksās Edgars, Magone sevi daudz nebremzē un pērk visu, kas nepieciešams un ko kārojas.
Kārtīgi iepirkušies Gulbenē, Magone un Edgars novērtē to, ka ir viņiem savs auto, ar ko pirkumus nogādāt mājās. Magone gan atzīst, ka pati automašīnu negribētu – tādām lietām viņai nepieciešams vīrietis: “Es negribu, man ir jābūt vīrietim, kas brauc un to visu dara. Priekš kam man? Es vārīšu zaptes, varu cept jums picu, kūku, ko gribat.”
Edgars gan ir neizpratnē un jautā: “Es pēc sievietes izskatos?” Viņš taču dara visu, ko Magone vēlas, kāpēc tādi komentāri?
Aizvedis Magoni ar iepirkumiem mājās, Edgars turpina būt galants – viņš atver mašīnas durvis un saka: “Nu kāp ārā, princese.” Kad abi izkrāmējuši iepirkumus, tai skaitā pārtiku un kārumus arī bērniem, Edgars atzīst: “Man patīk palutināt Magoni, nopirkt viņai lietas, kas ir vajadzīgas. Kāpēc nē?”
Ar nopirkšanu vien gan nekas nebeidzas, Edgars uzreiz ķeras arī pie nopirkto aizkaru stangas pielikšanas, par ko Magone ir ļoti priecīga.
Ziemai nākot, aizkari ļoti noderēs – nekad nezini, kas gar māju staigā, ko skatās, ko filmē un fotografē.