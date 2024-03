Sestdienas rītā apšaudīts Krievijas Belgorodas apgabals, un pretgaisa aizsardzības sistēmu darba rezultātā izraisījušies ugunsgrēki, cietušas ēkas un automobiļi, bet varas iestādes vēsta par trim bojāgājušajiem.

Belgorodas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs sestdienas rītā pavēstīja, ka aktivizētas raķešu trieciena draudu sirēnas. Signāls skanējis 20 minūtes.

Savukārt Krievijas Aizsardzības ministrija pavēstīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas virs pilsētas it kā esot notriekušas daudzlādiņu reaktīvo iekārtu RM-70 “Vampir” astoņus šāviņus un divus dronus.

Vēlāk varas pārstāvji pavēstīja, ka it kā esot trīs bojāgājušie.

Sociālajos tīklos publicētas apšaudes seku fotogrāfijas un video. Redzami cietuši dzīvojamie nami un vismaz 15 cietuši automobiļi.

Belgorodas apgabalā pirmdien un otrdien būs slēgti tirdzniecības centri, pavēstīja gubernators.

Tas tiek darīts pēc iedzīvotāju lūgumiem “patlabanējās situācijas” dēļ, skaidroja Gladkovs.

Atceltas mācības skolās, arodskolās un tehnikumos. Arī attālināti mācības nenotiks.

Tas attiecas uz Belgorodas apgabala rajoniem līdzās Ukrainas robežai, kā arī Belgorodas pilsētu.

Arī augstskolām nākamās nedēļas sākumā ieteikts nodarbības atcelt.

Kopš Krievijas pret Ukrainu izvērstā pilna mēroga kara sākuma Belgorodas apgabals bijis placdarms Krievijas triecieniem Ukrainai. No apgabala teritorijas regulāri ar raķetēm tiek apšaudīts Harkivas apgabals un citi Ukrainas reģioni.

Today's weather report in #Belgorod:

Gray and smoky sky with hints of grenade impact.

Risk of falling shrapnel with subsequent bloodshed.#UkraineWar #Russia #Russian #RussiaUkraineWar #Ukraine️ #Ukraina #Ukrainian #RussianWarCrimes #ArmUkraineNow#RussiansGOHOME #Putin pic.twitter.com/JO7lFic9zk

— Erik Korsas (@KorsasErik) March 16, 2024