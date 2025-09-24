Foto: Scanpix/Reuters/LETA; “X”/NEXTA Polska

22:20, 24. septembris 2025
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicināja starptautiskos partnerus rīkoties, lai kopīgi apturētu Krievijas agresiju, raksta dialog.ua.

Uzstājoties ANO Ģenerālajā asamblejā, Ukrainas līderis Volodimirs Zeļenskis aicināja sadarboties, lai apturētu Krievijas karu pret Ukrainu. Valsts vadītājs norādīja, ka Putina diktatoriskā režīma apturēšana tagad ir lētāka nekā bunkuru un pazemes bērnudārzu būvniecība vai kritiskās infrastruktūras aizsardzība no teroristiem.

Valsts vadītājs uzsvēra, ka šobrīd notiekošā bruņošanās un kara paildzināšana apdraud globālo drošību un var novest pie katastrofas visām valstīm. Viņš aicināja uz izlēmīgāku un koordinētāku rīcību, lai apturētu agresoru un novērstu turpmāku eskalāciju.

“Kopā mēs varam daudz paveikt. Neklusējiet, kamēr Krievija karo. Cilvēki gaida rīcību,” sacīja valsts vadītājs. Pēc prezidenta teiktā, karš jau ir skāris pārāk daudz cilvēku, lai izliktos, ka tas nevienu neskar.

Starptautiskajai sabiedrībai ir jāizlemj, vai agresorvalsts var turpināt finansēt karu.

Zelenskis atgādināja par Kijivas brīdinājumiem, ka Ukraina ir tikai pirmais Krievijas agresijas upuris. Pasaule jau ir lieciniece Krievijas bezpilota lidaparātu iebrukumam Eiropas teritorijā.

