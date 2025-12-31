Gadam tuvojoties beigām, mums pašiem bija ļoti interesanti uzzināt, kuri tad portālā LA.LV bija 10 aizejošajā gadā visvairāk lasītie raksti. Un stāsts jau te nav tikai par to, ka katram redaktoram ir prieks par to, ka viņa veidotais raksts ir bijis labi lasīts, bet arī par to, ka ir interesanti atskatīties, kādi temati šogad lasītājus ieinteresēja visvairāk.
Mēs ļoti novērtējam, ka esat ar mums kopā un ar saviem klikšķiem savā veidā balsojat par to, kas ir svarīgs. Un svarīgā ir bijis daudz, tēmas daudzveidīgas. Lūk, top10 lasītākie raksti 2025. gadā!
10.vieta – stāsts par traģēdiju, kad Daugavā, apgāžoties laivai, noslīka vīrietis.
Ceturtdien, 1.maijā, pie Rumbulas, Daugavā, notika traģēdija – laiva, kurā atradās trīs makšķernieki, piesmēlās pilna ar ūdeni. Divi cilvēki izglābās, bet Jānis Gailītis, trīs bērnu tēvs un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta šoferis, cenšoties nokļūt krastā, pagāja zem ūdens.
Kolēģei Megijai Kokorevičai toreiz operatīvi izdevās sazināties ar noslīkušā Jāņa sievu un uzzināt ko vairāk par šo nelaimes gadījumu. Lasītājs novērtēja tik operatīvi sarūpētu stāstu.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
9.vieta – stāsts par skandālu Krievijas televīzijā, kad Skabejeva krita histērijā
Kopš sākās karš Ukrainā, visi mediji pastiprināti seko līdzi šīm notikumiem, kopā ar sabiedrību cerot, ka iespējami drīz Ukrainai atkal būs brīva un mierīga. Rakstus par šo tēmu LA.LV esat lasījuši daudz, taču gada lasītāko rakstu topa 9.vietā ierindojies šāds: Skandāls Krievijas televīzijā: Skabejeva krīt histērijā, kad viens no ekspertiem tiešraidē atklāj patiesību par notikumiem Ukrainā.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
8.vieta – Hermanis par tankiem Rīgas ielās
Alvis Hermanis šogad savus sekotājus un sabiedrību ir pārsteidzis ne reizi vien. Viņš allaž izceļas ar drosmīgiem izteikumiem par dažādām tēmām. Taču visvairāk lasītāju intereses guva raksts, kurā dalījāmies ar Alvja ierakstu soctīklos – “Gaidiet tankus Rīgas ielās, iespējams, jau rudenī.” Hermanis dalās satraucošās bažās par valsts nākotni.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
7.vieta – par brutālu kautiņu Rīgas centrā
Īpaši priecājamies, kad jūs lasāt mūsu oriģinālrakstus, kurus paspējam izveidot pirmie, par kuriem iedegamies īpaši. Kolēģe Sanija Bērziņa šogad rīkojās kā īsta izmeklētāja, šķetinot stāstu par kautiņu Rīgas koncertzālē. Viņa sazvanīja par aizdomās turamo sitēju. Stāsts bija īsta trillera cienīgs, taču mūsu mērķis, kā jau allaž, bija panākt taisnīgu tiesu.
Šī raksta virsraksts: Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona…
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
6.vieta stāsts par Daugavā iebraukušo NMPD darbinieci
Jau tuvojoties gada nogalei, sabiedrību pārsteidza stāsts par sievieti, NMPD darbinieci, kura iebrauca Daugavā ar mašīnu. Izskanēja vairākas versijas, kāpēc tā noticis, diemžēl skaidru atbilžu nav joprojām.
Pēc notikušā Aldis Gobzems sāka popularizēt aicinājumu atbalstīt bojā gājušās sievietes ģimeni grūtā brīdī, arī mēs par to uzrakstījām, un šis raksts izpelnījās plašu uzmanību: NMPD darbiniece, mamma, draugs un cilvēks ar milzīgu sirdi… Daugavā iebraukušās sievietes ģimenei nepieciešams atbalsts.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
5.vieta – Sedokova piebūrusi Timmu?
Par Jāņa Timmas nāvi 2024.gada beigās samērā daudz turpinājām rakstīt arī 2025.gadā, jo jutām, ka jums patiešām interesē. To apliecina arī viena no rakstiem par šo tēmu iekļūšana topā – “Stāsta beigās es ar bērnu stāvēju pie zārka…” Izskan minējumi, ka Sedokova, iespējams, Jāni Timmu piebūrusi.
Sociālajos tīklos Timmas bijusī sieva Sana Oša toreiz dalījās ar stāstu, kas lika noprast, ka A.Sedokova Jāni Timmu varētu būt nobūrusi.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
4.vieta – iebraucēji no Āzijas un Āfrikas ārdās pa Vecrīgu
Iebraucēji un viņu uzvedība mūsu valstī ir tēma, kas kļūst arvien aktuālāka. Viens no stāstiem par šo tēmu kļuva īpaši populārs. Tam iedvesmojāmies stāstā, kas izplatījās sociālajos medijos.
“Video TikTok redzams, ka naktī Vecrīgā pie diskžokejiem uzbāzīgi ārdījās vairāki desmiti tūkstoši iebraucēju no Āzijas un Āfrikas valstīm, tie kuri Rīgā mošeju grib. Kādā veidā viņi šeit tādā apjomā uzrodas? Kad mums pārstās melot par viņu skaitu? Kad šo iebrukumu apturēs?” “X” rakstīja kāds lietotājs Leopolds. Viņa satraukums aizsācis diskusiju.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
3.vieta – Oskara Zeizas nedarbi
Oskara Zeizas vārds šogad medijos locīts daudz. Diemžēl ne pozitīvākajā ziņā. Cik zināms, kādu laiku pat viņš atradās apcietinājumā, un policija veica izmeklēšanu. Kā varēja noprast no publiski izskanējušās informācijas, viņš nodarījis būtiskus miesas bojājumus kādai sievietei.
Minētā sieviete gan plašākai sabiedrībai nav zināma, taču sartunai ar LA.LV toreiz piekrita kāda cita, kura apgalvo, ka iepriekš cietusi no Oskara Zaizas vardarbības. Šis bija grūti rakstāms stāsts.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
2.vieta – pārdomas pēc sievietes iebraukšanas Daugavā
Mana kolēģe Krista Draveniece allaž izceļas ar pārliecinošu viedokli par dažādām tēmām. Šoreiz jau atkal viņai izdevās uzrakstīt par kaut ko aktuālu, kas interesē visus – par jau pieminēto nelaimi, kad sieviete iebrauca Daugavā.
Krista rakstīja: “Man bija jāstrādā rīta maiņā piektdien, kad naktī vieglā automašīna iebrauca Daugavā. Atceros, ka meklējām video, jo tas šo neikdienišķo ziņu, protams, padara interesantāku. Gan jau kādi jaunieši dullojās, nav jau pirmā reize… Bet šodien man vēl joprojām ir tāda rūgtuma garša kaklā, kad saprasts, ka pie stūres bija mamma, sieva, mediķe un cilvēks, kuram vienkārši visdrīzāk neviens nevarēja palīdzēt.”
Turpinājumā viņa dalījās arī pārdomās, kas varēja minēto sievieti novest pie tāda lēmuma.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
1.vietā stāsts par mūsu drošību
Pat pēc žurnālistikas teorijas skatoties, drošība ir viena no tēmām, par ko cilvēkiem gribas lasīt visvairāk. Tā sanācis arī šoreiz. Pirmo vietu gada topā ieņem mans raksts – Sākusi noplūst informācija, ko Krievija varētu darīt tālāk – šobrīd izskatās, ka tas tiešā veidā varētu skart arī Baltijas valstis.
Raksts tapa satraucošā brīdī, ka Džeimss Deivids Venss bija teicis uzrunu Minhenes drošības konferencē, tika ziņots par Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova un prezidenta palīga Jurija Ušakova akvitātēm un bija sajūta, ka pastiprinātu nemieru atkal sajuta teju ikviens pasaulē. Jo amatpersonu plānos izskanēja arī Baltijas valstu nākotnes tēma.
Toreiz sazinājos ar Arti Pabriku, jo uzticos viņa viedoklim par drošības jautājumiem, tā nu arī nolēmām, ka ir jāizveido raksts par šo tēmu.
Ja neizlasīji toreiz, rakstu vari izlasīt šeit.
Paldies maniem lieliskajiem kolēģiem, kuri ik dienu raksta par Latvijai svarīgām tēmām! Nu ko – tūdaļ varēsim sākt nākamā gada sacensību! Un milzīgs paldies arī katram no jums, lasītāji! Jūs mūsu darbam piešķirat jēgu un motivāciju! Lai skaists un skaistiem notikumiem bagāts nākamais gads!
