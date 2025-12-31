“Krievijas Federācija izmanto melus kā ieroci!” Azovs par pašreizējo situāciju Donbasā 0
27. decembrī Krievija paziņoja, ka Krievijas armija, iespējams, ir ieņēmusi Rodinske Doņeckas apgabalā, kā arī vairākas citas apdzīvotas vietas Ukrainā, vēsta dialog.ua.
Rodinskoye pilsēta netālu no Pokrovskas Doņeckas apgabalā atrodas Ukrainas aizsardzības spēku kontrolē, un Kremļa paziņojumi par Krievijas armijas sagrābšanu ir viltoti. Nacionālās Azovas Nacionālās gvardes 1. korpuss par to rakstīja Facebook.
Pēc Azova teiktā, Krievijas okupanti, kas iefiltrējas Rodinskā, tiek identificēti un iznīcināti ar visiem Ukrainas bruņoto spēku rīcībā esošajiem līdzekļiem. Kā apstiprinājumu tam Azovs parādīja video ar Ukrainas karogu, ko Rodinskoye uzstādīja Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpusa 14. operatīvās brigādes cīnītāji.
Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs nekavējoties noliedza šo informāciju. Azovas video pierāda, ka krievu okupanti nekontrolē šo pilsētu. Rodinskoye pieder pie Pokrovska frontes virziena. Šī gada rudens sākumā Krievijas armija mēģināja sagūstīt šo pilsētu uzbrukuma laikā netālu no Pokrovskas, bet Ukrainas bruņotie spēki ienaidnieku izsita no turienes.
Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba datiem vakar, 30. decembrī, Pokrovska virzienā Krievijas okupanti 36 reizes uzbruka Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām. Visi uzbrukumi tika atvairīti. Cīņas notika Krasny Liman, Rodinskoye, Pokrovsk, Myrnohrad, Kotlino, Udachnoye, Molodetske, Filia utt. Jāatzīmē, ka 2025. gada decembra sākumā diktators Vladimirs Putins tika informēts par pilnīgu Pokrovskas sagrābšanu un Myrnohrad ielenkšanu.
Tas izrādījās vēl viens Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Krievijas Federācijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova meli. Starp citu, tas pats Gerasimovs decembrī trīs reizes ziņoja Putinam, ka Krievijas armija, iespējams, ir sagrābusi Kupjansku Harkivas apgabalā, bet tas ir pilnīgi nepatiesi. Ukrainas bruņotie spēki kontrolē ievērojamu Kupjanskas daļu.