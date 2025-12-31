VIDEO. Krievijas armija pirms Jaunā gada apšauda Odesu: ir trāpījuši arī dzīvojamām ēkām 0
Krievijas Federācijas okupācijas armija gandrīz katru dienu veic gaisa uzbrukumus Odesas un Odesas reģiona civilajai infrastruktūrai, raksta dialog.ua.
Naktī uz 31. decembri krievu okupanti uzsāka gaisa uzbrukumus Odesai un Odesas reģionam, kā rezultātā tika bojātas daudzstāvu dzīvojamās ēkas un ievainoti civiliedzīvotāji. Odesas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Kipers par to rakstīja Telegram kanālā.
Pēc viņa teiktā, ienaidnieks uzbruka Odesai un Odesas reģionam ar droniem tieši pēc pusnakts. Gaisa uzlidojuma brīdinājums tika atcelts tikai pulksten 03:42. Ienaidnieks uzbruka Odesas reģiona mājokļu, loģistikas un enerģētikas infrastruktūrai ar droniem. Odesā ienaidnieka streiku rezultātā tika bojātas daudzstāvu dzīvojamās ēkas. Vienā no mājām dzīvokļos bija ugunsgrēki. Saskaņā ar provizorisku informāciju ir upuri.
Turklāt vienā no reģiona pilsētām UAV uzbrukuma rezultātā aizdegās loģistikas uzņēmuma noliktavas. Tika reģistrēts arī drons trāpīja dzīvojamai daudzstāvu ēkai.
Odesas pilsētas militārās administrācijas vadītājs Serhijs Lysaks paskaidroja, ka ienaidnieka uzbrukuma rezultātā Odesā tika ievainoti četri civiliedzīvotāji, tostarp trīs bērni. Visi upuri tika nogādāti slimnīcās. Pilsētā ir operatīvā mītne, visi avārijas dienesti strādā, iedzīvotājiem tiek sniegta visa nepieciešamā palīdzība.
Jāatzīmē, ka Krievijas Federācijas okupācijas armija gandrīz katru dienu veic gaisa uzbrukumus Odesas reģiona civilajai infrastruktūrai. Okupanti cenšas pilnībā iznīcināt enerģētikas un ostu infrastruktūru šajā reģionā. Tā rezultātā cieš civiliedzīvotāji, kuriem ienaidnieka streiku dēļ ziemā dzīvokļos un mājās nav elektrības un ūdens.