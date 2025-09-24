“Krievu bērnu nogalināšana!” Krievijā sākusies paranoiska ārstu “medīšana” un uzpirkšana 0
Krievijā pieaug spiediens uz sievietēm, ko veicina karš un dzimstības samazināšanās. Aicinājumi aizliegt abortus kļūst arvien skaļāki, un arvien vairāk privāto klīniku atsakās veikt šīs procedūras.
Antoņina no Sanktpēterburgas, par kuru raksta idevums Deutsche Welle, par savu grūtniecību uzzināja vasarā. Sarežģītās finansiālās situācijas dēļ viņa nolēma veikt abortu, jo ģimenē jau ir mazs bērns un viņa nesen kļuva par bezdarbnieci. Tomēr procedūra izrādījās dārga, un vairāku klīniku ārsti to apzināti kavēja.
“Esmu dzirdējusi, ka ārstiem par katru “veiksmīgu” gadījumu, kad sieviete atsakās no aborta, tiek piedāvāti 20 000 rubļu,” viņa pastāstīja Deutsche Welle.
Krievijas varas iestādes arvien vairāk apgrūtina piekļuvi abortiem, faktiski tuvojoties to aizliegšanai. Daudzas privātās klīnikas valdības spiediena dēļ atsakās veikt abortus vai atliek procedūras. Piemēram, Murmanskas apgabala cilvēktiesību aktīvisti ziņo par faktisku medicīnisko abortu aizliegumu pēc sestās grūtniecības nedēļas, liekot sievietēm izmantot traumatiskākas metodes, piemēram, vakuuma aspirāciju vai kiretāžu.
Šāda situācija saistīta ar Krievijas demogrāfisko krīzi. Kopš 2025. gada maija varas iestādes vairs nepublicē iedzīvotāju statistiku. Neilgi pirms tam bijušais Rosstat eksperts Aleksejs Rakša ziņoja par zemāko dienas dzimstības līmeni kopš statistikas vākšanas sākuma 18. gadsimtā.
Krievijas valdība cenšas palielināt dzimstību, ierobežojot abortus. Vairākos reģionos, tostarp Murmanskā un Ņižņijnovgorodā, varas iestādes paziņojušas par plāniem finansiāli atalgot psihologus un ārstus, kuri atrunā sievietes no abortiem.
Sanktpēterburgā tas vēl nav oficiāli apstiprināts, taču iespējami naudas sodi par “kūdīšanu uz abortu” – līdz 20 000 rubļu fiziskām personām un 30 000–50 000 rubļu juridiskām personām. Pēc Antoņinas teiktā, galvenais šķērslis bija ilgais apstiprināšanas process.
“Sazinājos ar lielu privāto klīniku tīklu. Viņi mani sūtīja no viena speciālista pie cita, līdz beidzot teica, ka aborts iespējams tikai vienā nodaļā visā pilsētā,” viņa stāsta. Saskaņā ar likumu klīnikām jāpiešķir sievietei 48 stundas pārdomām, bet papildu testi radīja vēl citas kavēšanās.
Tas noveda pie tā, ka sešu nedēļu termiņš medicīniskajam abortam beidzās. “Manā gadījumā tās bija sešas nedēļas un viena diena — ilgās gaidīšanas dēļ. Vakuuma aspirācija būtu bijusi vienīgā iespēja,” atceras Antoņina, piebilstot, ka saņēmusi milzīgu rēķinu. “Ir biedējoši apzināties, ka vairs nevari kontrolēt savu dzīvi,” saka Antoņina.