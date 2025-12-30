“Putins neapstāsies, līdz…” Bijušais ASV pulkvedis atklāj, kā Tramps var panākt mieru Ukrainā 0
Pensionēts ASV pulkvedis uzsver, ka Trampam ir ietekmes sviras, kas var virzīt mieru Ukrainā. Tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kas notika svētdien, 28. decembrī, neizraisīja ne sensacionālus paziņojumus, ne skaļas deklarācijas, ne miera līguma parakstīšanu. Turklāt amerikāņu līderis pēc tikšanās runāja pieticīgā tonī un arī paziņoja par ļoti labu telefonsarunu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Bijušais ASV pulkvedis Roberts Maginniss “Fox News” materiālā raksta, ka Zelenska tikšanās ar Trampu nebija veltīga. Tomēr viņš uzskata, ka Vašingtonai jāpārtrauc akli ticēt Putina paziņojumiem, lai panāktu ilgstošu mieru Ukrainā, ziņo “Unian”.
Zelenska un Trampa tikšanās mērķis
Maginniss norāda, ka Trampa un Zelenska sarunu mērķis nebija panākt mieru, bet novērst plaisas miera plānā, pirms ASV prezidents sāks sarunas ar Kremļa vadītāju. Viņš uzsver, ka visjutīgākie jautājumi — teritorijas un Zaporižjas AES — joprojām ir šķērslis mieram, ko Kijivai un Maskavai būs jānovērš. Autors uzskata, ka diplomātija ir ieviesusi nopietnāku fāzi: Ukraina un Krievija turpina ciest milzīgus zaudējumus, Eiropa piedzīvo ekonomisku spiedienu, bet ASV saskaras ar globālu nestabilitāti.
“Galvenais jautājums svētdienas tikšanās laikā nav, vai pastāv vienošanās pamats — tas pastāv — bet vai tas balstās uz nepareizu pieņēmumu, kas joprojām dominē Rietumu domās: ka Vladimirs Putins ir racionāls spēlētājs, kuru var apmierināt ar daļējiem kompromisiem. Fakti liecina par pretējo,” uzsvēra Maginniss.
Putins nav gatavs mieram
Bijušais pulkvedis atgādina, ka kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Putins uz kompromisiem reaģējis ar eskalāciju, bet uz sarunām — ar milzīgiem uzbrukumiem Ukrainai. Lai gan miera centieni šonedēļ ir paātrinājušies, Krievija turpināja uzbrukumus. Maginniss uzskata, ka Krievijas uzbrukumi nav tikai signāli Ukrainai, bet arī Rietumiem, demonstrējot, ka Putins vai nu turpinās karu, vai vēlas iegūt izdevīgāku pozīciju nākotnes sarunās.
“Secinājums ir skaidrs: Putins neapstāsies, līdz viņu nepiespiedīs apstāties — vai līdz viņam netiks dota visa pieprasītā,” uzsvēra Maginniss.
Ko var darīt Tramps
Maginniss uzskata, ka Trampam ir ietekmes sviras, kas var tuvināt mieram Ukrainā. Viņš norāda, ka ASV var pastiprināt sankcijas pret Krieviju, atņemot tai lielāko daļu ieņēmumu un iespēju apiet ierobežojumus.
Turklāt militārās palīdzības turpināšana Ukrainai stiprinās tās armiju un palielinās spiedienu uz krieviem, kā arī ievērojami apgrūtinās Krievijas jaunos uzbrukumus. “Un viņš (Tramps) var piedāvāt nosacītu izlīgumu — ekonomisko palīdzību vai diplomātisko attiecību atjaunošanu — tikai pēc vienošanās izpildes apstiprināšanas,” piebilda pensionētais pulkvedis.
Maginniss skaidroja, ka mērķis nav pārliecināt Putinu par Rietumu labvēlību, bet mainīt viņa aprēķinu par kara turpināšanas izmaksām.
Viņš uzskata, ka miers joprojām ir iespējams, taču, lai to panāktu, ASV jāatsakās no ilūzijām, ka Putins kompromitēs Ukrainā.
Tikšanās bija arī izdevīga Putinam
“CNN” ziņoja, ka Zelenska un Trampa tikšanās 28. decembrī noritēja labi, tomēr Trampa retorika rāda, ka viņa galvenā pozīcija sarunās joprojām ir spiediena uz Kijivu saglabāšana un Maskavas nomierināšana.
Vēl jo vairāk, Tramps apgalvo, ka Ukraina esot zaudējusi kaujas laukā, tādēļ tai vajadzētu noslēgt miera līgumu pēc iespējas ātrāk, kas arvien vairāk atgādina Maskavas retoriku.