Apveicam! Volfa Pasaules kausa posmā sprintā izcīna devīto vietu 0
Latvijas biatloniste Estere Volfa piektdien Igaunijā Pasaules kausa astotajā posmā 7,5 kilometru sprintā izcīnīja devīto vietu.
Pirmās četras biatlonistes šāva nekļūdīgi, un uzvaru izcīnīja Francijas sportiste Žilija Simona, kura finišu sasniedza pēc 21 minūtes un 29,5 sekundēm. Viņa par 2,9 sekundēm pārspēja itālieti Lizu Vitoci, bet trešā, zaudējot 22,9 sekundes, bija uzvarētājas tautiete Lū Žanmono.
Volfa arī aizvēra visus mērķus gan šaušanā stāvus, gan guļus un finišā atpalika no Simonas minūti un 7,5 sekundes.
Pasaules kausa astotā posma turpinājumā sestdien paredzētas iedzīšanas sacensības, bet svētdien notiks jauktās stafetes.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Noslēdzošais PK posms nākamnedēļ norisināsies Holmenkollenā.