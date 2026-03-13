Latvijas biatlonistes Estere Volfa (no kreisās) un Baiba Bendika biatlona sacensībās 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu sievietēm 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.

Apveicam! Volfa Pasaules kausa posmā sprintā izcīna devīto vietu 0

LETA
17:26, 13. marts 2026
Latvijas biatloniste Estere Volfa piektdien Igaunijā Pasaules kausa astotajā posmā 7,5 kilometru sprintā izcīnīja devīto vietu.

Pirmās četras biatlonistes šāva nekļūdīgi, un uzvaru izcīnīja Francijas sportiste Žilija Simona, kura finišu sasniedza pēc 21 minūtes un 29,5 sekundēm. Viņa par 2,9 sekundēm pārspēja itālieti Lizu Vitoci, bet trešā, zaudējot 22,9 sekundes, bija uzvarētājas tautiete Lū Žanmono.

Volfa arī aizvēra visus mērķus gan šaušanā stāvus, gan guļus un finišā atpalika no Simonas minūti un 7,5 sekundes.

Pasaules kausa astotā posma turpinājumā sestdien paredzētas iedzīšanas sacensības, bet svētdien notiks jauktās stafetes.

Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Noslēdzošais PK posms nākamnedēļ norisināsies Holmenkollenā.

