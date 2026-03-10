Ķīna parāda muskuļus, nosūtot Latvijas jaukto pāri uz bronzas medaļu spēli 0
Latvijas ratiņkērlinga jauktā pāra izlase Poļina Rožkova un Agris Lasmans šodien, 10.martā Milānas-Kortīnas 2026 ziemas paralimpiskajās spēlēs aizvadīja pusfināla spēli pret pamatturnīra kopvērtējuma līderiem Mengu Vangu un Džinčao Jangu no Ķīnas. Mūsu duetam spēles sākums negāja, pēc četriem endiem nonākot iedzinējos ar 1:6, ko spēles otrajā daļā vairs neizdevās atspēlēt, zaudējot ar 3:8. Rīt plkst. 15:35 mūsu izlase sacentīsies par bronzas medaļām ar Lauru Dvaieri un Stīvenu Emtu no ASV.
Tā kā Ķīna pēc pamatturnīra ieņēma 1.vietu kopvērtējumā, tad viņiem automātiski pirmajā endā ir pēdējā metiena tiesības. Mūsu izlasei pāris neveiksmīgi metieni noveda pie divu punktu zaudējuma 0:2. Savukārt otrajā endā mūsu pārim bija iespēja rezultātu izlīdzināt, tomēr pēdējais metiens pārkrita, paņemot tikai vienu 1:2. Trešajā endā komandas apmainījās kļūdainos metienos, bet pēdējie divi metieni Ķīnas pārim izdevās perfekti, atnesot divus punktus un vadību 4:1. Ceturtajā endā mūsu izlase paņem "power play" opciju, lai pietuvotos rezultātā. Diemžēl vairāki enda metieni neizdevās kā plānots, bet pēdējais bija pārāk stiprs, Ķīnai nozogot divus 1:6.
Pēc pārtraukuma mūsu izlasei izdodas izcīnīt tikai punktu 2:6. Ķīnas pāris sestajā endā paņem "power play", bet veiksmīgi metieni mūsu dueta izpildījumā un neprecīzs ķīnietes pēdējais metiens ļauj mūsējiem nozagt punktu 3:6. Septītajā endā Ķīna palielina rezultātu līdz +5 (8:3), ko astotajā endā mūsu izlasei vairs nebija pa spēkam atspēlēt.
Komentārs no izlases trenera Arņa Veidemaņa pēc pusfināla spēles ar Ķīnu: "Uzkāpām uz tā paša grābekļa, nobijāmies. Labā ziņa ir tāda, ka uz pašām spēles beigām sapratām, ka šādi spēlēt nevar. Nevar tādā līmenī – ir sev jāpārkāpj, jāpaņem viss, kas no sevis ir iekšā, un jāparāda spēle. Vismaz par bronzu ir jānospēlē tā, lai pašiem un citiem nav kauns. Man iekšā liekas, ka viņi pašās beigās noķēra to dzīslu un ka viņi ir gatavi rīt spēlēt par bronzu."
Otrā pusfināla duelī Koreja sacentās ar ASV. Arī šajā spēlē dominēja Āzijas pārstāvji, spēli noslēdzot ar uzvaru 6:3.
Rīt, 11. martā plkst. 15.35 finālā tiksies divas Āzijas valstis – Ķīna un Koreja, bet paralēli šai spēlei Latvija mēģinās revanšēties ASV par zaudējumu pamatturnīra pirmajā spēlē, lai tiktu pie bronzas medaļām.
Visas spēles tiešraidē varēs skatīties LTV 7 kanālā un Eurovision Sport mājas lapā. Latvijas jauktā pāra izlases sastāvs: Poļina Rožkova, Agris Lasmans, treneris Arnis Veidemanis.