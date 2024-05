Foto. Scanpix/LETA

Ar vienu roku dod, ar otru ņem – G7 dienaskārtībā vairs nav Krievijas aktīvu konfiskācija. Ir tikai bailes?







G7 valstu pārstāvji neoficiāli izteikušies, ka jautājums par Krievijas aktīvu pilnīgu konfiskāciju vairs nav dienaskārtībā; tā vietā viņi meklē alternatīvus veidus, kā no tiem iegūt līdzekļus. “Neraugoties uz to, ka Ukraina turpina uzstāt uz pilnīgu Krievijas aktīvu konfiskāciju, G7 pārstāvjiem šis jautājums vairs nav dienaskārtībā,” raksta izdevums Financial Times.

Krievijas Federācijas iesaldēto līdzekļu pilnīgas konfiskācijas idejas pretinieki saskata risku starptautiskajās tiesībās radīt bīstamu precedentu, kas var apdraudēt ne tikai jebkuras valsts intereses, bet arī pašu starptautisko tiesību sistēmu.

Tiek ziņots, ka ASV prezidenta Džo Baidena administrācija ir atbalstījusi aicinājumus veikt konfiskāciju, tāpat kā Kanāda un daži Apvienotās Karalistes valdības locekļi. Tikmēr Japāna, Francija, Vācija, Itālija un pati ES joprojām ir ļoti piesardzīga, tādējādi visiem nonākot strupceļā.

Starp visievērojamākajiem skeptiķiem ir G7 centrālie baņķieri, kuri apzinās ārvalstu valūtas rezervju stabilizācijas lomu. Tāpat tādas valstis kā Indonēzija un Saūda Arābija lobē ES galvaspilsētas, lai tās nekonfiscētu aktīvus, baidoties par savu rietumos glabāto rezervju nākotni.

ASV apgalvo, ka ir likumīgs pamats pilnīgai aktīvu konfiskācijai kā likumīgam pretpasākumam Krievijas agresīvajam karam. Taču eiropieši norāda, ka ASV ir vieglāk ieņemt stingru nostāju, jo Amerikai pieder tikai 5 miljardi ASV dolāru Krievijas valsts aktīvi.