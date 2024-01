Arī viedierīces nepieciešams apģērbt. Trīs padomi rūpēm par viedierīci gada aukstajā laikā Ieteikt







Pēdējo nedēļu laikā Latviju pārsteidzis sen nepieredzēts aukstuma vilnis, kas tā vien vilina ieritināties zem segas un ziemu baudīt no siltām un mājīgām iekštelpām. Tomēr, kad nākas iziet ārā, ir vērts padomāt ne tikai par savu, bet arī mūsu ikdienas sabiedroto – viedierīču – komfortu. Aukstie laikapstākļi var negatīvi ietekmēt kā viedtālruņu, tā arī planšetdatoru un citu ikdienā svarīgu tehnoloģisko rīku veiktspēju un funkcionalitāti. Tāpēc, lai gada aukstākajā periodā par tiem pienācīgi parūpētos, tehnoloģiju eksperts iesaka sekot trim būtiskiem padomiem.

Temperatūrai ir izšķiroša nozīme

“Lai nodrošinātu optimālu viedierīču darbību, tās nedrīkst pakļaut ekstremālām temperatūrām nedz gada siltajā, nedz aukstajā periodā.

Piemēram, naktī atstājot viedtālruni vai planšetdatoru automašīnā, straujās gaisa temperatūras izmaiņas var veicināt kondensāta un mitruma veidošanos ierīces iekšpusē, tā rezultātā potenciāli izraisot neatgriezeniskus bojājumus vai vismaz dārgu vizīti pie meistara.

Lai pasargātu savas viedierīces, jāpārliecinās, ka, atrodoties ārpus telpām, tās tiek turētas apģērba kabatā, somā vai citā izolētā ietvarā,” stāsta “Huawei” produktu apmācību vadītājs Mikus Tillers.

Arī viedierīces nepieciešams apģērbt

Lai vieglāk pārlaistu ziemas spelgoni, ir gluži ierasts, ka cilvēki piemeklē sezonai atbilstošāko apģērbu, taču vien retais aizdomājas, kā uz laikapstākļu radītajām izmaiņām reaģē tehnoloģijas. “Aukstuma rekordi vēl nedomā atkāpties, tāpēc ir vērts apsvērt kvalitatīvu termoizolācijas aksesuāru un ietvaru iegādi, lai no aukstuma un mitruma pasargātu arī savas uzticamās viedierīces un nodrošinātu nemainīgi kvalitatīvu lietošanas pieredzi. Tie darbojas kā izolatori, aizsargājot viedierīces no temperatūras svārstībām un vienlaikus nodrošinot papildu triecienu absorbcijas slāni. Lai rūpētos arī par ierīces lietotāja komfortu, skārienjutīgajam ekrānam piemēroti cimdi, kas saglabās rokas siltas, būs viens no šīs ziemas vērtīgākajiem pirkumiem,” iesaka M. Tillers.

Sargiet akumulatoru!

“Šķiet, visi uz savas ādas kaut reizi ir pieredzējuši, ko gada aukstais laiks nodara viedierīču akumulatora līmenim. Lai tā izvairītos,

pirms došanās ārā jāpārliecinās, ka ierīces ir kārtīgi uzlādētas.

Arī portatīvie lādētāji var būt ļoti noderīgi šajā sezonā, nodrošinot sasniedzamību pat salā un sniegā. Savukārt, ja zināms, ka ierīce ilgāku laiku netiks aktīvi izmantota, to var arī izslēgt – šī ir vienkārša, bet efektīva pieeja, kā pasargāt savu viedierīci no potenciāliem aukstuma radītiem draudiem. Kad ierīce ir izslēgta, tā pāriet miera stāvoklī, kurā tā kļūst mazāk jutīga pret temperatūras svārstībām. Arī iekšējie komponenti vairs nav aktīvi un nerada siltumu, un tas nozīmē, ka pastāv zemāks bojājumu risks,” skaidro eksperts.